“Sería una barbaridad”: truenan contra potencial incentivo contributivo a LUMA Energy

La posibilidad que contratistas y subcontratistas que realizan trabajos para LUMA Energy reciban una exención de hasta 75% sobre cualquier impuesto o arbitrio municipal encendió las alarmas de alcaldes y el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM), cuyo director ejecutivo, Reinaldo Paniagua Látimer , alertó este sábado que se trataría de un beneficio que no existía para las empresas que anteriormente reclutaba la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“No me parecería a mí justo que, a contratistas privados, que vengan a hacer obra para LUMA, que no tienen absolutamente nada que ver con el gobierno de Puerto Rico ni con ningún municipio, se les deba conceder una exención. Si tú le exiges a un colmadito, farmacia o ‘beauty parlor’ (salón de belleza) que tienen que radicar planillas (sobre bienes) muebles, no hay razón para que a un contratista privado (se le exima)”, afirmó Paniagua Látimer.