La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) desistió hoy, miércoles, de la vista de Regla 6 en alzada contra el senador Albert Torres Berríos por cargos de soborno, represalias e interferencia con testigos.

La razón para desistir del enjuiciamiento, informó la fiscal especial Zulia Fuster Troche, se debió a que un testigo, identificado como John Torres Cintrón, acudió a la casa de los padres de la jueza Nerisvel Durán Guzmán, quien vería el caso, para intentar influenciar el mismo.

“Esta persona ha perdido toda credibilidad”, dijo la fiscal Fúster Troche, quien informó que el testigo fue confrontado y admitió los hechos. Asimismo, afirmó que la ausencia de este testigo afectaba otros asuntos del caso y por eso decidieron retirar el caso.

Tanto los fiscales de la Opfei como la defensa y la jueza se reunieron en cámara durante la mañana de hoy para discutir la situación.

“Es una situación muy dura, incómoda y desagradable para mí y para mis padres”, dijo la jueza en sala.

A preguntas de El Nuevo Día sobre por qué la Opfei no optó por solicitar un nuevo juez en el caso, la fiscal Fuster Troche sostuvo que “en ningún momento dudamos de la integridad de la juez, ni de su imparcialidad. Por eso no se lo pedimos. Esto no es en realidad lo que nos lleva a desistir del caso. Lo que nos lleva desistir son las actuaciones de este testigo”

Durante la vista, que se retomó a eso de las 2:00 p.m., no estuvo presente el senador Torres Berríos debido a que tiene COVID-19 y no fue debidamente citado a la vista, informó su abogada Cándida Sellés Ríos.

“El senador lleva varios días con COVID. Lleva en el hospital varios días, yendo y viniendo, ambulatoriamente. Ahora mismo no se encuentra en el hospital, pero hubo una situación con la citación del senador. Nosotros comparecimos porque fuimos notificados de la vista, y nuestro deber como abogados es comparecer, pero el senador no había sido citado para esta vista”, aseveró la licenciada Sellés Ríos.

Las denuncias imputadas a Torres Berríos -quien cumple su primer término en la legislatura- incluían violaciones a los artículos 259 (soborno) y dos al artículo 281 (interferencia con testigos) del Código Penal, así como violación al artículo 4.2 (c) del Código Anticorrupción que prohíbe las represalias en el entorno laboral.

A mediado de abril, la fiscal especial Zulia Fúster Troche había adelantado que la Opfei iría en alzada, luego de que la jueza Alfrida Tomey Imbert desestimara los cargos contra el legislador del Partido Popular Democrático (PPD).

Durante la primera vista de Regla 6, la Opfei había sometido unas ocho declaraciones juradas. Sin embargo, para esta vista en alzada, el FEI optó por traer testigos, que incluían al secretario de Agricultura, Ramón González Beiró.

La investigación contra el senador del PPD surgió tras alegaciones presentadas por Alba González Rivera, una exempleada de su oficina legislativa, quien denunció en 2021 a Torres Berríos ante la Oficina de Recursos Humanos del Senado.

En ese momento, González Rivera alegó que Torres Berríos tomó represalias en su contra por haber presentado una querella de acoso laboral. También, señaló que el senador utilizó recursos públicos y empleados para asuntos político partidistas, y que solicitó dinero a sus empleados para atender cuestiones personales.

La investigación del Departamento de Justicia, que culminó con el referido a la Opfei, giró en torno a las peticiones de dinero que supuestamente Torres Berríos hizo a varios empleados de su oficina y al esposo de la propia González Rivera, quien trabajaba en la Cámara Alta mediante un destaque autorizado por el Departamento de Agricultura.

Las denuncias fueron investigadas inicialmente por la Comisión de Ética del Senado, que aprobó un voto de censura y reprimenda pública contra Torres Berríos. Pero la acción no se concretó al ser derrotada en el pleno. Por ello, el senador no enfrentó ninguna penalidad en la legislatura.