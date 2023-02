Los más de 15 años de rezago económico en Puerto Rico han provocado un alza en los niveles de pobreza de la comunidad dominicana residente en la isla, situación que, al impactar adversamente las oportunidades de empleo y salariales, ha implicado una reducción significativa del principal grupo inmigrante que vive en el país.

Un análisis realizado por el Instituto de Estudios Dominicanos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), titulado “Quisqueya en Borinquen: Un Perfil Socioeconómico de la Población Dominicana en Puerto Rico”, reveló, además, que el impacto de la crisis fiscal de Puerto Rico ha sido “mucho más severo” sobre los dominicanos que en el resto de la población.

“Los dominicanos migraron a Puerto Rico buscando mejores trabajos y condiciones de vida,” comentó Ramona Hernández, coautora del estudio y socióloga en el City College de CUNY. “Esto funcionó por un número de años, pero las cosas han cambiado, y la situación económica se ha tornado mucho más difícil en la última década”, agregó.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el estudio, presentado recientemente en el Centro para Puerto Rico, en Río Piedras, el ingreso anual per cápita de los dominicanos fue de $11,245 del 2016 al 2020, en contraste con el resto de la población, cuyo ingreso per cápita promedió $13,519 en el mismo período. “Esta brecha de ingresos surge durante las últimas dos décadas. De hecho, en el pasado, los dominicanos mostraban unos ingresos anuales per cápita iguales o superiores a los de la población de la isla en general”, concluyó el análisis.

Según los datos del Censo utilizados para la investigación, en 2021, la población dominicana que vivía en Puerto Rico ascendía a 58,352 personas, siendo el grupo inmigrante y la minoría étnica más numerosa. Sin embargo, esa cifra podría elevarse a 79,942 si se contabilizan los 21,590 dominicanos que, estimaron, no fueron contabilizados en la encuesta federal. Como parte del estudio, los investigadores identificaron a otras 13,233 personas que se identifican como puertorriqueñas, pero que nacieron en República Dominicana y/o tienen alguna herencia dominicana.

Basado en los datos del Censo, la población dominicana se redujo en un 16% entre el 2010 y 2021, de 69,683 a 58,352.

Retos para la mujer dominicana

El 62.3% de la población dominicana que residía -entre 2016 y 2020- en hogares liderados por mujeres vivía bajo niveles de pobreza. Esto, como resultado, no solo de la brecha económica entre los dominicanos y el resto de los habitantes de la isla, sino también como consecuencia de la inequidad salarial por género. “El desempleo entre las mujeres dominicanas es significativamente más alto que para los hombres, y sus salarios son substancialmente más bajos. Y esto ocurre a pesar de que las mujeres dominicanas tienen un mayor nivel de educación formal promedio que los hombres”, encontró el estudio.

PUBLICIDAD

El 58.9 % de la población dominicana en Puerto Rico son mujeres, según los datos del Censo del 2020.

El análisis encontró, además, que el 75.9% de la población dominicana con 17 años de edad o menos vivía en pobreza del 2016 al 2020, casi 20 puntos porcentuales más que la población general en Puerto Rico.

Otro sector que, según el análisis, ha sido impactado seriamente por la crisis económica es el de los pequeños empresarios, especialmente quienes trabajan por cuenta propia. En promedio, durante el plazo analizado, el 37.9% de los dominicanos y el 35.5% de las dominicanas trabajaban por su cuenta, ya sea como contratistas o como trabajadores domésticos. Los porcentajes equivalentes para la isla en general, durante este período, son mucho más bajos, de 16.6% para los hombres y 7.9% para las mujeres.

“Los grandes retos confrontados por las pequeñas empresas y las personas que trabajan por su cuenta en los últimos 15 años han tenido un impacto negativo muy severo sobre los dominicanos”, expuso la investigación.

El renglón educativo, de otra parte, reveló que, del 2016 al 2020, solo un 16.4% de los dominicanos en la isla había completado un grado de bachillerato universitario, en comparación con el 26.3% de la población general de 25 años o más.

A pesar de la brecha educativa, el estudio también evidenció que más dominicanos están preparándose académicamente. Entre las dominicanas, el porcentaje que ha completado uno o más años de educación universitaria aumentó del 24.1%, en 2000, a 37.6% para el período del 2016 al 2020. Para los hombres dominicanos, el incremento fue de 23.2% a 30.4%.

PUBLICIDAD

Aun con los retos que confronta la población dominicana, el futuro parece esperanzador -o, al menos, así lo exponen los investigadores- ante la expectativa de una recuperación económica los próximos años, impulsada -entre otros factores- por el flujo de fondos federales asociados con el proceso de recuperación del país tras el impacto de los huracanes Irma y María, en 2017.

“Combinado con la recuperación de la demanda por trabajo en la isla, el incremento en la educación de la población dominicana podría llevar a un disparo de su situación socioeconómica. Los últimos 15 años han sido difíciles, pero dentro de la incertidumbre, un cambio de rumbo parece estar a la vista”, sostuvo el profesor Francisco L. Rivera-Batiz, coautor del estudio y profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York.

En el estudio, también participó Sidie Sisay, investigador del Instituto.