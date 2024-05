Rafael “Tatito” Hernández presenta su plan para proveer vivienda “accesible” en Dorado

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

De entrada, informó que financiará “el 20% del valor total de la vivienda, siempre y cuando las personas vivan la propiedades, por lo menos, 20 años”. Hernández explicó que el valor promedio de una casa en Dorado es de $250,000, cantidad que, mencionó, no puede financiar una familia de escasos o medianos recursos.

“Esto no es un proyecto para regalar casas, es uno para ayudar a poder acceder a tener financiamiento”, aclaró Hernández, quien estimó que 12,000 doradeños no tienen posibilidades de acceder a una vivienda porque no tienen empleo.