Graban imágenes de cerdita con cinco crías que entró al estacionamiento de centro comercial en Canóvanas

En las imágenes se escucha a la persona que capturó el momento, así como otras personas que caminaban por el estacionamiento, reírse de la situación. Ello despertó la indignación de los internautas que no perdieron tiempo en reaccionar.

“Supongo que todos los que se detuvieron a grabar (el video) luego se encargaron, por lo menos, de darle agua y comida. Eso es tratando de pensar positivo, pero lo dudo”, comentó dalymarie_, mientras que anace.rodz lamentaba “¡No, no, no! ¡Que coraje! ¡Somos la peor raza! ¿Cómo podemos ayudar?”.