Diecinueve médicos que realizan su residencia en cirugía general en el hospital San Lucas, en Ponce, efectuaron ayer un paro de 24 horas en protesta porque el Departamento de Salud no les ha pagado la compensación correspondiente.

“Todos los residentes (de Medicina) en Puerto Rico somos empleados de Salud y, desde que empezamos en julio el contrato que firmamos en mayo, no nos han pagado o solo parcialmente a algunos”, dijo la doctora Sheila Pérez, residente de cirugía.

Su reclamo, explicó, abarca a todos los residentes del país, excepto los del Centro Médico en Río Piedras, pues allí la institución hospitalaria paga a los residentes y luego Salud les reembolsa.

En el hospital San Lucas, precisó, hay 101 residentes de medicina interna, emergencias, pediatría, ginecología, transicional y cirugía. “Esto (las demoras en los pagos) lleva pasando, al menos, los últimos 20 años”, afirmó Pérez.

Explicó que los residentes trabajan 80 horas semanales en los hospitales donde hacen su residencia. Por ello, reciben dos pagos mensuales, una beca de unos $1,650 que se tramita a través del Departamento de Hacienda y un estipendio de otros $1,200 que les llega a través de Salud.

“Si no tienes todos los documentos al día, no te lo dejan firmar (el contrato). Pero ahora nos dicen que no nos pagan porque hay problemas con los documentos”, dijo, por su parte, Noash Juliá Ríos, residente de segundo año de cirugía general.

Pérez y Juliá Ríos acudieron ayer, junto a un grupo de residentes, a la sede del Departamento de Salud, en San Juan, para reclamar los pagos.

“Hay un por ciento (de residentes) que les han llegado mil y pico de dólares. Se supone que nos paguen los (días) 15 y 30 (de cada mes). Hasta ayer (el miércoles), nos debían $7,500 a cada uno”, señaló Juliá Ríos.

Según Pérez, el grupo se reunió con Hugo Jiménez, a quien identificó como un funcionario del Departamento de Finanzas de Salud. Jiménez supuestamente les prometió que recibirían hoy el pago del estipendio, mientras que el de la beca lo recibirán el 30 de septiembre.

“Lamentablemente, no pudieron prometernos que esto no va a volver a pasar otra vez”, deploró Pérez, quien comentó que el grupo presentó en el tribunal una demanda contra Salud por incumplimiento de contrato.

Al cierre de esta edición, no fue posible conseguir una reacción de Salud, ni del Hospital San Lucas.

Pérez indicó que, de no recibir el pago hoy, mantendrían el paro y regresarían al Departamento de Salud con la intención de reunirse con el secretario Carlos Mellado. Agregó que el hospital San Lucas puso a disposición de sus residentes un préstamo de $1,000, que luego deben reembolsar.

El doctor Pedro Benítez, director médico del Hospital Damas, en Ponce, comentó que los 21 residentes de medicina interna y 12 del programa transicional de esa institución atraviesan la misma situación, por lo cual el hospital también les adelantó unos pagos parciales. “En Salud, nos dijeron que los contratos se enviaron a Finanzas y no se han firmado. Es igual todos los años”, dijo el galeno, al calificar a los residentes como “valiosos”.