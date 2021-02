La reapertura de las escuelas está pautada para mañana, lunes, y son muchas las interrogantes que han surgido entre padres, madres y encargados sobre si enviar a sus hijos a clases presenciales en plena pandemia de COVID-19.

Según la orden ejecutiva que el gobernador Pedro Pileruisi firmó el pasado lunes, la reanudación de clases -a partir del 10 de marzo- será gradual y voluntaria. Por el momento, solo aplica a las escuelas públicas y privadas primarias y secundarias, lo que significa que las universidades deberán seguir con la educación a distancia.

Como la determinación no implica que todas las escuelas reabrirán sus puertas mañana, padres, madres y encargados deben estar atentos a las comunicaciones oficiales de cada plantel.

El Nuevo Día entrevistó al infectólogo y pediatra Carlos R. Rivera Vázquez para aclarar algunas de las dudas más comunes sobre el regreso a las aulas.

¿Cuán importante es la educación y orientación que se les dé a los estudiantes en sus casas?

—Ya llevamos sobre un año en esta situación de pandemia y debe haber habido cierto grado de educación en las casas. Los niños y jóvenes que salen con sus padres a la calle, ya siguen un protocolo en términos del uso de la mascarilla y la higiene. Por lo tanto, el protocolo del Departamento de Salud no va a ser una sorpresa para esos estudiantes. Como quiera que sea, es importante que cada padre fortalezca y refresque a sus hijos cómo debe comportarse para evitar los contagios.

¿Qué tipo de mascarilla debe usar el estudiante?

—Se sabe que las mascarillas de tela no protegen tanto como una mascarilla quirúrgica o una N95, por lo que es recomendable utilizar estas últimas. De la misma forma, se recomienda que a aquellos niños a los que le quedan muy grandes las mascarillas quirúrgicas, se le ponga una que sea para el tamaño de su cara. De lo contrario, si la mascarilla le queda muy grande, podría no protegerle adecuadamente. En el caso de los niños pequeños, de 2 años o menos, no se recomienda que se le pongan una mascarilla.

¿Cuántas veces el estudiante se debe lavar las manos en la escuela?

—No hay una cantidad de veces específicas en las que el estudiante se debe lavar las manos. Eso será determinado por el medio ambiente en que cada estudiante se va a mantener. Por las mañanas, a ese estudiante se le va a tomar la temperatura y se le dará un gel desinfectante al entrar al plantel. Después de eso, entrará en su salón, que debe estar desinfectado. Por lo tanto, si mantiene el distanciamiento o no tiene contacto físico con nada o nadie, no tiene por qué lavarse las manos.

¿Cuán importante es que se sigan los protocolos?

—Definitivamente, si se sigue al pie de la letra lo que dice el protocolo, y no ocurre ninguna brecha, las cosas deben funcionar. Por ejemplo, en Texas, las escuelas abrieron y no ha habido ni un solo caso documentado de contagio en los estudiantes que van a las escuelas, porque se han tomado muchas medidas de seguridad.

¿Los niños están preparados para comenzar las clases?

—El que abran las escuelas y que los niños comiencen las clases tiene una ventaja, porque definitivamente es más fácil inculcar y educar a una población de niños y adolescentes, y de convencerlos de que tienen que hacer ciertos cambios en su comportamiento. Esto es mucho más difícil en una población de adultos y envejecientes que ya tienen una forma muy marcada de pensar y comportarse.

¿Qué debo echarle a la mochila para que esté protegido?

—Los padres pueden echar un paquete de toallitas húmedas con desinfectante, desinfectante líquido y una o dos mascarillas adicionales, en caso de que se le rompa la que está usando. La cantidad y el tipo de objetos que le envíe al niño o joven dependerá de la capacidad que tenga cada uno para poder manejarlas.

En caso de tener el cabello largo, ¿se debe recoger o llevarlo suelto?

—Se recomienda que se lleve el cabello recogido con un moño. Si uno va a una sala de operaciones, todo el mundo tiene un gorro y una mascarilla. Por lo tanto, mientras más detalles se puedan controlar, mejor será el efecto protector hacia esos niños.

¿Cuáles son las principales recomendaciones que se le deben hacer al hijo al compartir con sus amigos?

—El niño debe mantener una distancia de 6 pies con sus compañeros, no se debe quitar la mascarilla en ningún momento, a menos que vaya a comer o tomar algo y no debe tener contacto físico directo con nadie. Obviamente, mientras más pequeños sean los niños, más cuidados y supervisión van a requerir en el salón de parte de los maestros.

¿Cuán importante es que maestro y personal de la escuela estén vacunados?

—Es muy importante. Soy de los que piensa que se debe facilitar la vacunación al personal de la escuela. Mientras más alto sea el porcentaje de personas que estén vacunadas, mejor. Eso significa que ya esa persona va a estar protegida y no le debe afectar si tiene contacto con el COVID-19. Si está protegido con la vacuna, tiene mascarilla y sigue todos los protocolos, ese maestro o empleados no va a afectar a los niños. Los niños que son parte de poblaciones especiales, que tienen algún tipo de impedimento, o que tengan autismo, entre otras, no se les puede aplicar el protocolo de igual forma. En mi opinión, esos grupos especiales deben recibir alternativas para poder educarse y no necesariamente ir a la escuela.

¿Cuál es el período de incubación del COVID-19 en los niños?

—Es el mismo que en los adultos, de 4 a 8 días. La única ventaja es que mientras más joven es la persona, menos riesgo tiene de enfermarse. Le puede dar COVID-19, pero podría ser asintomático en la mayoría de las veces. Sabemos que hay niños que se han infectado, que han estado en intensivo y han muerto. Pero el porcentaje de niños que se complican con la enfermedad es mucho menor que el porcentaje de personas de 70, 80 y 90 años.

¿Cuál debe ser mi protocolo en casa una vez llegan de la escuela? ¿Debo cambiarles la ropa o bañarlos?

—Se debe llevar a cabo el mismo protocolo que se ha seguido hasta ahora en los hogares cuando uno sale de compras o ha estado expuesto. Encuentra un espacio en tu hogar donde, al llegar el estudiante, se pueda quitar los zapatos y dejarlos en un rincón, luego pasa a un área donde se quite la ropa y la meta en una bolsa o “hamper”, y luego se debe bañar.

¿Cuál sería el protocolo correcto en el caso de un positivo en el salón?

—Inmediatamente se tiene que aislar en su hogar y no volver a la escuela hasta que se pruebe que ya no está contagioso. Además, hay que hacer un historial de “tracing” (rastreo) de contacto, tanto en la escuela, como en la casa.

¿Es recomendable hacerles pruebas de COVID-19 cada cierto tiempo? De ser así, ¿cada cuánto tiempo?

—No creo que el estudiante deba empezar a hacerse pruebas sin tener un historial de contacto con un caso infeccioso, o si no tiene síntomas. Eso va a requerir un esfuerzo económico que no necesariamente va a rendir un beneficio en una forma equitativa a la inversión. Si el niño desarrolla algún síntoma, entonces sí, se debe llevar a hacerse las pruebas.

¿Es seguro que los estudiantes regresen a la escuela?

—Estoy inclinado a decir que sí, porque es lo que se ha encontrado efectivo hasta ahora. Ya se ha probado en estados como Florida y Texas de que se puede dar clases presenciales y, de llevarse los protocolos al pie de letra, no debe haber ningún problema.

26 de febrero de 2020. Escuela Luis Pales Matos, La Esperanza en San Juan, está lista para la reapertura este lunes, las sillas que se podrán usar estan rotuladas con un "si". (Nahira Montcourt) (Nahira Montcourt)

¿Cuán saludable es que los estudiantes regresen a las escuelas?

—El efecto psicológico del encierro en los seres humanos y, sobre todo en los niños, podría ser muy perjudicial. Al niño le hace falta socializar, pero tenemos que hacerlo de una forma diferente en lo que todo esto se controla.

Cierres de emergencia

De otra parte, el “Protocolo para la vigilancia de COVID-19 en el sector educativo de Puerto Rico en respuesta y preparación a la apertura de escuelas”, elaborado por el Departamento de Salud, incluye otros detalles que merecen la atención de padres, madres y encargados, entre estos, los cierres de emergencia.

- Nivel salón: Dos casos positivos (maestro o estudiantes) o más en un salón, concurrentes, conlleva su cierre por el período de cuarentena de los posibles contactos.

- Nivel escuela: Dos o más brotes concurrentes en el plantel escolar conlleva el cierre inmediato de este.

- Nivel municipio: Hay cuatro niveles de transmisión. En un nivel de transmisión alto (rojo), las escuelas no pueden abrir. En un nivel de transmisión anaranjado o menor, pueden estar en modalidad de enseñanza híbrida o reducida presencial.

- Nivel estatal: En caso de que el país arroje un nivel crítico (rojo) de riesgo, las escuelas deben moverse inmediatamente a modalidad exclusivamente virtual por el período de cuarentena hasta tanto el nivel de riesgo disminuya.

Acciones en las escuelas

- Desinfectar la escuela previo a recibir los estudiantes y personal.

- La autoridad de salud escolar se preparará temprano en la mañana para recibir a los estudiantes y empleados que llegarán de forma escalonada. Debe tener a la mano un termómetro para tomar la temperatura de cada persona. Además, debe haber un dispensador de desinfectante o lavamanos.

- Al momento de llegar el estudiante, debe bajarse del carro y proceder al área de cernimiento en la entrada de la escuela. Los padres no pueden irse y deben esperar en su carro hasta tanto el estudiante pase la estación de cernimiento. Si el estudiante presenta síntomas y sus padres están presentes, deben llevarlo al hogar. Si el estudiante presenta síntomas y sus padres ya no están presentes, se procede a movilizarlo al área de aislamiento.

- El movimiento en la escuela es de forma ordenada según la rotulación que indica el flujo de tráfico.

- Una vez el estudiante llega al salón, el maestro debe monitorear que el estudiante se mantenga en su asiento, mientras se asegura de que el grupo siga las medidas básicas de prevención. El uso de mascarilla es obligatorio siempre.

- Si un estudiante o empleado va al baño, se debe tener disponible jabón y agua para el lavado de manos, y un empleado debe desinfectar el área de contacto entre uso. La entrada de personas al baño será limitada según espacio.

- La autoridad escolar debe mantenerse monitoreando el sistema del BioPortal en caso de que se levante alerta por un estudiante o empleado expuesto, y tenga que activar protocolo de aislamiento y contacto con Salud.

- El almuerzo debe ser en el salón o modalidad para llevar, dependiendo el protocolo de logística y horarios de la escuela.

- Los educadores deben mantenerse alerta para identificar cualquier síntoma en sus estudiantes.

- Padres, cuidadores y empleados deben estar educados sobre la importancia de que el estudiante mantenga las medidas de prevención fuera del plantel escolar.

Sin ventilación centralizada

- Se deben abrir las ventanas y puertas de los salones según la situación lo permita.

- No se permitirán abanicos de techo.

- Los abanicos de ventana o laterales podrán utilizarse siempre y cuando se puedan tomar medidas para minimizar el aire que sopla de una persona a otra.

“ Los niños pueden ser agentes de cambio una vez que sean instruidos con los protocolos, para que puedan entonces ir a sus casas e implementar esas mismas cosas allí ” Carlos R. Rivera Vázquez, infectólogo y pediatra

- Las unidades de aire acondicionado independiente deben permanecer apagadas. De haber instalado “screens” plásticos, deberán ser removidos para permitir la entrada del aire.

- No se podrán utilizar salones o espacios de clases cuya única fuente de ventilación sea una unidad independiente de aire acondicionado. Estos espacios pueden ser utilizados para funciones administrativas, siempre y cuando su ocupación se limite a una persona.

- Dado que hay que remover la máscara, no se permitirá comer en espacios cerrados.

Transportistas

Los transportistas deberán estar educados sobre las medidas para prevenir COVID-19. Además, deben estar registrados como empleados en el BioPortal para poder levantar las alertas de investigaciones de casos y exposiciones.

Antes y después de cada viaje de estudiantes, es requerido que el transportista desinfecte todos los asientos en el vehículo. Deberá llevar una bitácora de cumplimiento, que debe estar disponible para revisión de cualquier persona que lo solicite. Es requisito tomar la temperatura de cada estudiante, las ventanas deben estar abiertas siempre y cuando no represente un riesgo para la salud, y tener un dispensador de desinfectante.