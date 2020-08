Los eventos de campaña política que los cinco precandidatos del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) impulsaron y llevaron a cabo durante las pasadas dos semanas a través de toda la isla, podrían provocar un aumento de casos de COVID-19 en Puerto Rico, que se vería reflejado en entre dos y tres semanas.

Así lo advirtió el infectólogo Miguel Colón, médico del hospital Auxilio Mutuo en Hato Rey. Colón, quien además atiende casos de COVID-19 en el hospital Ashford Presbiteriano y el Municipal de San Juan, describió como “escenas de una película de terror” las imágenes que observó anoche por televisión, durante las actividades de culminación de primarias, en las que hubo una alta conglomeración de personas para celebrar las victorias o derrotas de candidatos electorales.

“Viendo el final de las campañas, lo que me dio fue un ataque de pánico, porque lo que va a ocurrir de aquí a 14 o 21 días, va a ser violento. Vi a tanta gente sin mascarilla, abrazándose, dándose la mano, cero distanciamiento social. Fue una escena de una película de horror”, relató Colón a El Nuevo Día.

El reconocido infectólogo lamentó la situación y dijo sentirse “decepcionado de la gente”, que aún ante lo que vive el país, insiste en no practicar las medidas preventivas, en momentos en que los profesionales de la salud sobrellevan el impacto físico y mental de meses de incansables jornadas ante COVID-19, particularmente desde que inició el aumento exponencial en julio.

“Los que estamos aquí en el field (campo) nos cansamos. La verdad es un esfuerzo físico y psicológico para todos nosotros, violento. Cada día escuchamos de un médico, un enfermero, un terapista respiratorio que se infectó, y de vez en cuando escuchamos de un médico, un enfermero, un terapista respiratorio que murió de COVID-19”, expresó Colón.

“La gente tiene que entender que los profesionales de salud estamos en un estrés brutal manejando a los pacientes de COVID-19. No somos dioses, somos seres humanos de carne y hueso”, añadió el infectólogo.

Tras observar las prácticas de la ciudadanía en los eventos de campaña política, Colón prevé que “mucha de esa gente va a acabar infectada”. La situación podría ser peor si se trata e un aumento en casos que requieran hospitalización.

“Los hospitales aún tenemos espacio, pero si los números no bajan y si viene otra ola, no vamos a dar abasto”, alertó. “Ya pasó esa fase de los chinchorros, ya pasó esa fase de los aeropuertos, ya el virus está regado en nuestra comunidad. No hay un lugar seguro en Puerto Rico”.

Los eventos de campaña primarista se celebraron a pesar de que el Departamento de Salud ha reportado desde julio un aumento exponencial de casos de COVID-19 en la isla. La cifra de casos positivos confirmados alcanzó hoy los 11,723, al sumar 410 infectados más, mientras que los casos positivos probables se colocaron en 15,037 con 361 contagios adicionales.

Sin efecto las medidas actuales de la orden ejecutiva

Pese a la preocupación del sector médico, la gobernadora Wanda Vázquez Garced decidió extender hasta el viernes, 21 de agosto la Orden Ejecutiva 2020-060, vigente originalmente hasta el pasado sábado. La primera ejecutiva anunció la determinación dos antes de enfrentar una elección primarista por la candidatura a la gobernación por el PNP, en la que resultó derrotada.

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos, recordó que en realidad las disposiciones de la actual orden han sido las mismas prácticamente durante cinco semanas, “porque no hubo cambios entre las últimas dos órdenes, los cambios fueron procesales”.

En esas últimas dos órdenes, se revirtió parte del proceso de reapertura económica, con la esperanza de que se observara una reducción o freno en el aumento exponencial de casos positivos al virus. “Hemos visto que no ha tenido efecto”, apuntó Ramos.

La mandataria dijo que el miércoles de esta semana comunicaría al pueblo sus determinaciones finales para una nueva orden ejecutiva que entraría en vigor el sábado 22 de agosto, contra el reloj.

El médico pediatra enfatizó, de nuevo, en que en momentos de contagio comunitario la ciudadanía se expone en cualquier actividad donde no haya distanciamiento social. Eso incluye las actividades políticas de culminación de primarias reportadas anoche.

“La gente estaba celebrando o lamentándose, y siempre en las celebraciones o los lamentos hay abrazos, y ese tipo de cosas. Era algo que no debió pasar. Veremos en dos semanas qué efecto tuvo”, advirtió.

Al aumento exponencial de casos, Ramos aseguró que los médicos ya han comenzado a observar nuevamente que hay pacientes de condiciones crónicas que han desatendido sus condiciones, por temor a visitar a un hospital.

“Es bien peligroso porque llegamos a tener casi el 70% de intensivos por la gente que se deterioró y está de nuevo la gente no yendo a los hospitales por miedo al COVID, van a las primarias, a otros sitios, pero no van al hospital, y eso es preocupante, porque se combinan las dos cosas”, manifestó.

Urge la disciplina con medidas preventivas

Para la exepidemióloga del Estado, Ángeles Rodríguez, “estamos en el proceso de desarrollar una crisis sanitaria” peor a la que ya se vive. Frenar ese desarrollo, advirtió, no dependerá solamente de lo que establezca en una orden ejecutiva, sino de una estrategia efectiva de rastreo y disciplina ciudadana.

“Nada de esto va a ser exitoso si no se fortalece la búsqueda de contactos y el aislamiento de los positivos”, indicó Rodríguez.

Por otro lado, sostuvo que persiste la falta de distanciamiento social entre las personas y el uso adecuado de las mascarillas. “Las reglas son las mismas, no es que no se sepan las herramientas que hay que utilizar para ser exitosos”, dijo. La doctora argumentó no necesariamente hace falta más restricciones, sino que “se refuercen las restricciones que ya hay, es que la gente no está haciendo caso, uno lo ve en todos los sitios”.

Rodríguez tampoco descartó que las actividades de campañas políticas de las pasadas dos semanas sean responsables de futuros casos de COVID-19. “Probablemente sean responsables del aumento de casos y brotes localizados en diferentes sitios. La gente no está respetando las regulaciones, ni el pueblo ni los políticos, ni los dirigentes”, señaló.