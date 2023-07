La temporada de influenza 2023-24 comienza hoy con un brote que ya se detectó hace unos dos meses y que sigue afectando particularmente a menores de cero a nueve años.

Aunque el Departamento de Salud reporta casos en todas las edades, las siete personas registradas fallecidas por el virus han sido de 56 a 97 años.

“Muchos niños se lo pegan a sus abuelitos o adultos mayores”, comentó el doctor Diego Sainz de la Peña, director del Departamento de Pediatría del Hospital Auxilio Mutuo.

Según indicó, es raro que a esta época se reporten tantos casos. En sus 39 años de pediatra, dijo, no había visto un brote en verano. Advirtió que hace meses se le agotaron las vacunas contra influenza que pide anualmente y no pudo conseguir más como proveedor privado, pero en el programa gubernamental “Vaccine for Children” sobraron. Recomendó el lavado de manos y evitar salir si está enfermo.