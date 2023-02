La Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de Bayamón inició esta mañana un operativo para capturar a un mono rhesus que ha estado merodeando el casco urbano de ese pueblo desde hace dos días.

El director de la dependencia, Manuel Félix, explicó a El Nuevo Día que, en el intento, ordenaron a los empleados de un anexo del municipio, con oficinas administrativas, a desalojar el área porque el primate había entrado al lugar y se aprestaban a realizar una inspección.

“Es un mono rhesus, que cuando está en sus cuatro patas mide, aproximadamente, unos dos a tres pies de alto. Lo vimos el domingo, después no lo vimos más nada hasta hoy cuando nos llamaron. Está en el mismo casco urbano de Bayamón”, señaló vía telefónica.

Tras inspeccionar el edificio al que entró el animal, Félix indicó que no lo divisaron, por lo que dependen de que otra persona lo vea y alerte de su ubicación.

PUBLICIDAD

“Hemos buscado y no lo vimos. Dejamos la búsqueda hasta que otra vez aparezca y algún ciudadano nos diga. Si alguna persona lo ve, que llamen a nuestra oficina al 787-786-6400 o al Sistema de Emergencias 9-1-1″, solicitó el funcionario. “La recomendación es no darle comida, no darle agua ni asustarlo. El mono, de acercarse, es inofensivo. Pero claro, es un animal que si alguien lo molesta puede atacar, pero las personas que lo han visto no han visto nada agresivo”.

La portavoz de la Administración Municipal, Migdalia Rivera, precisó que los primeros reportes sobre la ubicación del animal los recibieron desde esta mañana, cuando lo vieron cerca de la alcaldía.

“La Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias Municipal llamó a Recursos Naturales y en coordinación con ellos estaban tratando de capturarlo”, sostuvo.

Félix apuntó que han colocado varias trampas, pero volvieron a retirarlas para tenerlas listas para el próximo avistamiento del primate. “Como el mono se sigue moviendo, las trampas se seguirán moviendo dependiendo de su ubicación”, detalló.

Al momento de esta publicación, este diario aguardaba por una confirmación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Un mono de la misma especie del que se encuentra en Bayamón provocó un intenso operativo en noviembre de 2021 para intentar capturarlo cerca del complejo Ciudadela en Santurce.