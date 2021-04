La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) alertó este miércoles sobre un nuevo esquema de fraude a través telefónicas invitando a los clientes de la corporación pública realizar pagos a través de tarjeta de crédito o por ATH Móvil.

Según la directora de servicio al cliente de la AEE, Noriette Figueroa, explicó que, por ejemplo, desconocidos llaman a los ciudadanos y bajo amenaza de suspensión de servicio le exigen un pago inmediato a través de méctodos que no están autorizados. Mientras, en otros casos solicitan un giro por la cantidad adeudada que deben entregar en un lugar específico.

Asimismo, dijo que la AEE no envía este tipo mensajes de cobro a través de las redes sociales o aplicaciones móviles.

“Cuando la Autoridad se comunica con un cliente es para orientar sobre su cuenta o completar alguna solicitud pendiente, no para pedir el pago inmediato. Para evitar ser víctima de este tipo de esquema, recomendamos que no provea su información personal, no haga pagos a través de ATH Móvil y tampoco acuerde encuentros para hacer el pago; repórtelo de inmediato a la Policía. Exhortamos a los clientes a sólo utilizar los métodos de pago autorizados por la AEE”, sostuvo Figueroa en un comunicado de prensa.

Ante esto, la funcionaria recalcó que los únicos métodos autorizados para pagar las facturas de la AEE son a través de las oficinas comerciales, el Centro de Servicio al Cliente 787-521-3434, el sistema de pago automatizado 787-521-2121 y utilizando la plataforma electrónica aeepr.com en la sección de Mi Cuenta.