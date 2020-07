Múltiples versiones extraoficiales coinciden en que aquel 24 de junio de 2019 en que Ricardo Rosselló Nevares anunció su dimisión fue el día más convulso dentro de las paredes del Palacio de Santa Catalina.

Los estribillos, las batucadas y los cacerolazos retumbaban en las calles de la ciudad amurallada cada vez con más intensidad, y el batallón de policías que guardaba las entradas de La Fortaleza confrontaba problemas “conteniendo” a los manifestantes.

Adentro, algunos andaban en negación. La entonces primera dama, Beatriz Rosselló, quiso hacer unas declaraciones públicas ante los medios y hasta se procedió a preparar la Sala de Prensa que estaba abarrotada de periodistas locales e internacionales. Al final, desistió de la idea y el entonces secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, se resignó a dar la cara y, en unas brevísimas expresiones, anticipó que habría un mensaje del mandatario.

El mensaje fue transmitido poco antes de la medianoche de aquel miércoles. No se quería que la renuncia se anunciara el 25 de julio para así evitar que el evento se uniera a todas las conmemoraciones que ya están asociadas a esa fecha, como la invasión estadounidense de 1898, el establecimiento del Estado Libre Asociado (ELA) y los asesinatos del Cerro Maravilla, aseguraron dos fuentes cercanas al proceso.

La estabilización de las instituciones públicas de Puerto Rico no se alcanzó hasta semanas después cuando, luego de la investidura inconstitucional de Pedro Pierluisi Urrutia como gobernador, se estrenó al mando del gobierno Wanda Vázquez Garced.

En un principio, ella era vista como alguien sin ataduras económicas o partidistas, contrario a lo observado en el escandaloso chat de Telegram que desató las protestas.

La estabilización de las funciones públicas no implicó la renovación del servicio público ni de las instituciones políticas como una buena parte de los manifestantes pregonaban durante las protestas, coincidieron analistas, sindicalistas, organizaciones sociales y políticos consultados por El Nuevo Día.

“Esa parte quedó inconclusa”, admitió el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo.

“No ha habido cambio real alguno desde entonces. Pasó un año y nada sucedió. No hubo reformas, no se hizo nada para cambiar el sistema”, coincidió, por su parte, el experto en administración pública Mario Negrón Portillo, al destacar que ni en el debate electoral actual se plantean con vigor en los dos partidos principales cambios para que las instituciones públicas respondan más a los reclamos expresados en las protestas.

Uno de esos reclamos, por ejemplo, era de justicia ante los agravios observados en las 889 páginas del chat de Telegram. El documento desenmascaraba acciones que, según abogados independientes, daban sospecha a la comisión de delitos.

El Departamento de Justicia, con todos sus poderes investigativos, no pudo ni obtener los teléfonos de dos de los implicados en el chat. Fallaron en tecnicismos procesales. El caso fue referido al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) y allí se desistió de perseguir esa evidencia. La pesquisa permanece todavía en este organismo. Según la presidenta del PFEI, Nydia Cotto Vives, la investigación sigue sin desenlaces porque se retrasó con la pandemia del COVID-19.

“Las instituciones, los poderes investigativos, tienen una responsabilidad, pero siempre están amarrados por la política partidista en control del gobierno… Creo que ni el PNP (Partido Nuevo Progresista) ni el PPD (Partido Popular Democrático) han aprendido nada del proceso. Siguen con las mismas visiones, las mismas políticas y no ha habido una transformación real. Ellos representan la quiebra del país y los graves problemas del clientelismo político”, protestó el representante independentista Denis Márquez.

Otros reclamos básicos también han pasado inadvertidos. Según el abogado estadista Domingo Emanuelli, las manifestaciones fueron una catarsis ante las presiones sociales que surgieron de un gobierno en bancarrota, en austeridad, con impuestos altos, con menguados servicios, lleno de corrupción y plagado de favoritismos políticos que desencadenan amplias injusticias sociales y desigualdades económicas.

Desde las manifestaciones, no se han generado reformas para frenar el partidismo en las estructuras gubernamentales, para restaurar los principios de méritos en el gobierno, para evitar que publicistas del gobierno creen ejércitos de troles para manipular la opinión pública o para frenar la corrupción manifestada semanas antes de la renuncia, cuando arrestaron a seis ejecutivos asociados al gobierno, incluyendo la ahora exsecretaria de Educación Julia Keleher y la exjefa de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila.

Además, la vulnerabilidad del país ante los desastres naturales, resaltada en las protestas con la cifra 4,645 -estimado inicial de la Universidad de Harvard de las muertes provocadas por el huracán María en la isla- quedó evidenciada con los múltiples escollos del gobierno en atender los terremotos de enero de este año, con la cuestionada repartición de suministros con criterios partidistas y la incapacidad del sistema de restaurar un sistema educativo que, en los últimos 10 años, ha desechado más de 400 escuelas.

“Yo creo que los escándalos que ha habido desde el terremoto muestran que muy poco ha cambiado”, añadió, entretanto, Negrón Portillo. “Los partidos tradicionales no han aprendido nada. Creo que se creen impunes y piensan que el país no se va a volver a levantar igual”, sostuvo Figueroa Jaramillo.

“Con la salida de Rosselló, no se cambió la forma de gobernar a Puerto Rico. No hay cambios permanentes en el gobierno ni en los partidos. La gobernadora ha tenido múltiples oportunidades para distanciarse de la administración de la que había sido parte, pero decidió no hacerlo, más allá de algún ‘slogan’ de campaña. El cambio más grande creo que es en el pueblo. Creo que hay mucha gente animada en cambiar el país y sabemos que no dependemos solo del proceso electoral para hacer el cambio porque, si unimos fuerzas, podemos lograrlo aquí y ahora”, sostuvo Shariana Ferrer, de la Colectiva Feminista en Construcción.

Ese, según los consultados, es el saldo más claro y evidente de las protestas del verano del 2019: la validación del poder del pueblo que se lanza en protesta a las calles.

“Sin lugar a duda, era un momento necesario para el crecimiento y fortalecimiento de la democracia participativa de un pueblo. El trabajo no lo hemos podido culminar porque los que hoy gobiernan han actuado en igual o peor manera que los que en un momento dado sacó el país del poder. El país tiene que continuar este proceso de concienciación, de selección y mantener la protesta para que los que gobiernan estén conscientes que el pueblo puertorriqueño no es uno sometido”, dijo Figueroa Jaramillo.

“Considero personalmente que esto empeoró desde el verano pasado”, alegó, por su parte, el representante de la minoría del PPD Rafael Hernández Montañez. Cuando se le preguntó qué cambio o qué propuesta había hecho su colectividad ante estos asuntos, habló de un pacto entre los aspirantes a favor de la transparencia en los asuntos públicos.

El Nuevo Día llamó a cuatro legisladores de la mayoría novoprogresista para que comentaran sobre el aniversario de la renuncia de Rosselló Nevares, pero no contestaron el pedido o prefirieron no participar para evitar avivar las guerras internas de la colectividad.

Ferrer destacó, por su parte, que las protestas muestran hasta dónde llega la tolerancia de la nueva generación de puertorriqueños, especialmente los más jóvenes, que no han experimentado lo que es vivir en un país próspero porque, por los últimos 14 años, el país ha estado sumergido en una depresión económica, que comenzó en 2006 y que todavía no da indicios de terminar.

Indicó que, desde el verano de 2019, el activismo en las causas sociales ha aumentado, incluso la movilización de personas, especialmente si se toma en consideración el miedo que genera entre muchos los riesgos asociados al COVID-19.

“Nosotros hicimos protestas recientemente y la movilización fue más de lo que esperábamos, dentro de la preocupación de la gente a moverse”, coincidió, por su parte, Figueroa Jaramillo.

“Las necesidades básicas de la gente no están cubiertas. Cuando tengamos una vivienda digna, acceso a servicios de salud, educación de calidad, empleos dignos y compensados, tiempo para recreación… ahí es que se va a cimentar otras formas de vida colectiva. Nos toca exigirle al gobierno que garantice los elementos mínimos para construir un Puerto Rico más justo equitativo y solidario. En la medida en que la gente no tenga empleos dignos y sobrevivan en condiciones de precariedad, vamos a ver cómo se polariza la sociedad con poca gente con muchas riquezas y mucha gente en la miseria”, dijo Ferrer.