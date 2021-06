La Asociación de Maestros sostuvo este miércoles que urge evaluar los múltiples factores que incidieron durante este año escolar en el fracaso de alrededor de 24,000 alumnos, no sin antes recordar que el desempeño académico los niños y jóvenes “es una responsabilidad compartida entre la escuela y la familia”.

“Es materia de estudio porque, aunque fue un año atípico por la situación de emergencia de salud, también las clases se brindaron de una forma distinta a la acostumbrada. Es importante que se evalúe los grados de estos estudiantes que fracasaron y los municipios donde estudian”, afirmó Víctor M. Bonilla Sánchez, presidente de la Asociación.

El secretario interino del Departamento de Educación (DE), Eliezer Ramos, indicó esta mañana que cerca de 24,000 estudiantes podrían fracasar el grado este año, aunque la cifra aún no es final. El funcionario dijo en una entrevista radial (Radio Isla - 1320 AM) que aún hay calificaciones de alumnos por entrar al sistema de la agencia, aunque el número “debe bajar algo, no sustancialmente”.

Ante la alta cifra, Bonilla defendió la gestión de los maestros y personal escolar al sostener que a la Asociación le consta que los docentes, al igual que el trabajador social y el consejero escolar dieron, “como lo han hecho siempre, más que su 100 por ciento y que muchos se encargaron de buscar a esos estudiantes que nunca se conectaban y reunirse con los padres”.

Asimismo, estimó que un nivel alto de pobreza, así como falta de apoyo de los padres, nivel de escolaridad bajo de los encargados de los menores -muchos que residen con sus abuelos- y falta de herramientas para contribuir en el desarrollo de los alumnos, son factores que inciden en esta situación “que no se puede minimizar y despachar de forma liviana”, apuntó el líder magisterial en expresiones escritas.

“Más que preocuparnos hay que ocuparnos de atender a esos estudiantes que fracasaron y los que están en rezago. Ahora le toca al DE implementar un plan estratégico para atender no solo a estos estudiantes que fracasaron sino a todos los que pasaron y sabemos lo hicieron sin desarrollar unas destrezas necesarias”, señaló Bonilla.

El presidente de la Asociación recomendó establecer clases en verano, utilizar los primeros meses del próximo semestre escolar para reforzar las destrezas que no se completaron y ofrecer tutorías luego del horario de clases o en fines de semana. “En fin, identificar e implementar diversas estrategias que nos ayuden a sacar a nuestros estudiantes del rezago académico. En ese sentido, la AMPR está en la mejor disposición de colaborar para atender esta situación”, expresó.