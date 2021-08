La Asociación de Doctores en Medicina Naturopática de Puerto Rico urgió a la población a recibir la vacuna contra el COVID-19, y rechazó cualquier teoría en contra de la efectividad del fármaco.

El presidente del gremio, Efraín Rodríguez Malavé, afirmó -en entrevista con El Nuevo Día- que los doctores en medicina naturopática promueven la inmunización debido a que respaldan las ciencias biomédicas, rama que es parte de su educación que conlleva un mínimo de ocho años de estudios.

“Los que están promoviendo las teorías sobre la vacuna para que no se vacunen, esos no tienen que ver con los médicos naturopáticos. Los que somos doctores en medicina naturopática no somos naturópatas. La mayoría de los médicos naturopáticos promueve la vacunación y se ha vacunado”, indicó vía telefónica.

Rodríguez Malavé, quien lleva 36 años practicando su profesión, resaltó que toda su familia está inmunizada contra el virus y no recibe en su oficina ningún paciente que no presente la tarjeta de vacunación como evidencia.

PUBLICIDAD

Enfatizó, a su vez, que el respaldo que le dan los médicos naturopáticos a la vacuna se debe a que estos honran lo que aprendieron en su formación académica.

“Nuestra educación médica es parecida a la del médico pero no somos médicos. Digo que es parecida a la de un médico, porque son ocho años de estudio como el médico. Requiere un bachillerato y luego cuatro años de estudios graduados, donde estudiamos todas las ciencias biomédicas, métodos de diagnósticos, salud pública... Es como mirar un médico, pero que receta con tratamientos naturales. Dado esa base educativa que nosotros tenemos, no nos solidarizamos con esas teorías (contra la vacuna). Nuestra base biomédica y científica es sólida. Coincidimos con los estudios que se han hecho sobre el COVID”, manifestó Rodríguez Malavé.

Al tiempo, resaltó que ha recibido varias llamadas a su oficina de personas que le aseguran que “pagan lo que sea por no vacunarse”, pero su respuesta siempre ha sido “vacúnate”.

“Yo he recibido llamadas a mi oficina de personas pidiéndome la certificación que pagan lo que sea para no vacunarse. Mi contestación ha sido la que te estoy dando: toda mi familia se ha vacunado, yo no acepto personas no vacunadas en mi oficina y seguimos lo que dicen los salubristas y la ciencia del COVID-19″, aseveró.

Los médicos naturopáticos poseen bachillerato en biología o ramas similares y estudios graduados en biomedicina, medicina diagnóstica y salud pública. Estos profesionales están autorizados por ley a proveer a sus pacientes órdenes médicas con la que puedan realizar laboratorios o exámenes médicos y placas.

PUBLICIDAD

Por el contrario, los naturópatas solo requieren una maestría y una licencia para ejercer la naturopatía, sin necesidad de reválidas. Los naturópatas no están autorizados a emitir órdenes médicas de ningún tipo, sostuvo la Asociación de Doctores en Medicina Naturopática.

“Nosotros (los médicos naturopáticos) no somos de esas ideas de que no se vacunen o esas ideas extrañas de que (la vacuna) daña el DNA humano. Nosotros seguimos la ciencia médica. Seguimos las recomendaciones de las ciencias médicas y los salubristas del país”, puntualizó Rodríguez Malavé.