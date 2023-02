Aguadilla-. El sonido incesante de una máquina excavadora retumbaba este lunes contra el mogote de carso en la costa aguadillana al borde de la zona sobre la cueva Las Golondrinas. Allí, los trabajos para la construcción de un proyecto residencial-hotelero continuaban sin contratiempos, mientras no había señal evidente de que la empresa Aguadilla Pier comenzara la demolición de un gazebo y un potrero ubicado justo encima de la cueva, según lo ordenó el tribunal de Aguadilla el viernes.

“Muchos de nosotros pernoctamos aquí, estábamos desde ayer (domingo), esperando que hoy (lunes) iba a ser un gran día y como a las 5:00 de la mañana ya escuchábamos el movimiento de la Policía y pensábamos que era que venía el camión que iba a traer la máquina de la demolición del gazebo y la estructura de los caballos, pero eso no es lo que ha pasado”, relató Jaris Marie Delgado Cabán, de 35 años, una de las portavoces del campamento Pelícano, que ha estado activo desde el 2 de enero.

“El impacto es doloroso”, manifestó, por su parte, Henier Canchani, surfista de 48 años que forma parte del campamento, mientras escuchaba el ruido que producía la maquinaria pesada sobre el delicado ecosistema marítimo-terrestre. La expectativa de los manifestantes en el campamento era que, tras la orden del tribunal –que dio siete días para completar los trabajos de demolición-, la empresa estuviese precisamente ejecutando esa orden.

Desde que el juez Johnny Reyes ordenó la demolición han pasado tres días. Para Raquel Quiñones Román, de 62 años, “ellos (Aguadilla Pier) están ignorándola. Carlos Román González (accionista de Aguadilla Pier y desarrollador) la está ignorando y se está yendo por encima de la ley, del ‘injuction’ y de todo lo demás que se haya dicho. O sea, yo no sé si esto es mafia, el poder detrás del trono como yo lo llamo, pero esto si no se detiene va a redundar en otras consecuencias”.

Jaris Marie Delgado Caban, izquierda, y Raquel Quiñones Román, quienes forman parte del campamento. (Jorge A Ramirez Portela)

Por su parte, la empresa dijo a El Nuevo Día que inició este lunes los trabajos “conducentes” a la demolición de las estructuras ubicadas en el área cercana al muelle del Azúcar, “tal y como adelantamos el pasado viernes y cumpliendo con la determinación del Tribunal”.

“A esos efectos, se ubicaron vallas de seguridad, y se comenzó con la remoción de puertas y ventanas entre otros trabajos. Según hemos manifestado, en Aguadilla Pier hemos estado en la disposición de iniciar dicha demolición hace meses y nos encontrábamos a la espera de que los permisos requeridos en ley fueran emitidos por las agencias concernidas. Sin embargo, la orden del Tribunal acelera ese proceso, lo cual nos satisface”, indicó Román González.

En imágenes aéreas de este medio, tomadas durante la mañana del lunes y temprano en la tarde, no se observaron movimientos de desmontaje de las estructuras.

Mientras corre el reloj en espera de la ejecución de la orden del tribunal a la empresa Aguadilla Pier Corp., los portavoces del campamento Pelícano reiteraron su preocupación en torno a la construcción de The Cliff Villas Hotel and Country Club, un proyecto de una segunda empresa -The Cliff Corp.- que constaría de 86 unidades, según su diseño.

Hace tres semanas Miguel Torres Torres –representante de Román González y otros-, reconoció a este medio que el permiso de construcción obtenido para ese proyecto se limitaba a obras de “urbanización” como encintado de aceras e infraestructura sanitaria, y dijo que esperaban por la aprobación –dentro del mismo permiso– para “edificar las estructuras más grandes”.

La continuación de esa obra también mantiene alertas a los manifestantes en el campamento, que extendieron un llamado a la ciudadanía a comprender el valor ecológico de la zona impactada en la costa de Aguadilla.

“No tengan temor, porque es el momento correcto para hacer lo correcto, para pensar en más que nosotros, que el futuro de la isla siga próspero, pero que siga ecológicamente sano”, afirmó Canchani. “Si ocurriera una catástrofe en el mundo, aquí hay lugares que son tan especiales como un manantial en la orilla de la playa, agua dulce en la playa, ¿sabes lo que es pescar y tener agua limpia ahí mismo? Sobrevivir. Son bendiciones que muchos lugares en verdad no tienen, y que aquí muchas veces desconoces y tenemos que concientizarnos”, sostuvo.

Canchani, quien lleva varias décadas surfeando sobre las olas que rompen en la costa de Aguadilla, explicó que le preocupa el alto volumen de sedimento que está llegando al mar, el impacto sobre la vida marina y las personas.

En un momento dado el lunes, entró equipo pesado a la zona, pero no se pudo determinar con qué fin. (Jorge A Ramirez Portela)

“Cuando las olas se ponen grandes, cuando hay frentes fríos, eventos de marejadas, el sedimento se levanta y va a correr para una dirección en la mañana y en la tarde se va para otra dirección, entonces te va a correr el sedimento toda la costa, esto es lo que a mí y a varias personas nos preocupa, porque la sedimentación sigue entrando, sigue entrando material (al mar)”, expuso.

Esa doble preocupación, entre la espera de demolición de estructuras al tiempo que sigue su ritmo la construcción de otras, persiste entre los miembros del campamento Pelícano.

“A pesar de que no cuentan con la permisología completa y que requiere ese espacio de zona crítica, ellos continúan destruyendo lo que son nuestros filtros de agua, que son los mogotes de calzo, sin los estudios pertinentes”, manifestó Delgado Cabán.

Sobre la orden de demolición de estructuras, la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega, puntualizó el sábado que no parece haber impedimento para la ejecución del mandato y celebró la determinación, que se alinea con la postura que había asumido la agencia en torno al polémico proyecto.

Sin embargo, la secretaria auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), María Cintrón Flores, se mostró alarmada de que la orden del juez Reyes –que resuelve un injunction presentado por el municipio de Aguadilla– torne académicos los trámites ordinarios de permisos.

“Pero no estaban pendientes cuando hicieron la estructura encima de la cueva”, apuntó Delgado Cabán en reacción a las expresiones de la secretaria auxiliar de la OGPE.

“Definitivamente no nos vamos a quitar, si el gobierno, si las instituciones, si los grupos en contra de lo que nosotros estamos haciendo piensan que nos vamos a ir, no nos vamos a ir”, puntualizó, por su parte, Quiñones Román.