Representantes del tercer sector que forman parte de algunas de las mesas de trabajo enfocadas en lograr la descentralización del Departamento de Educación urgieron a la ciudadanía a participar de los procesos para establecer los consejos asesores locales (CAL) y en la selección de los superintendentes que encabezarán las zonas autónomas que se crearán a partir del año que viene.

“El plan (de descentralización) incluye fortalecer lo que son los consejos escolares y ese es uno de los retos bien grandes: ¿cómo vamos forjando esa relación entre escuela y comunidad?”, expresó la economista y profesora de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Eileen Segarra Alméstica, quien forma parte de la mesa de implementación bajo el tema de Finanzas, Tecnología y Transparencia.

Segarra Alméstica destacó que, durante la interrupción de clases presenciales debido a la pandemia de COVID-19, se agrandó “la brecha” entre la escuela, las familias de los estudiantes y las comunidades en las que están enclavadas, por lo cual amerita buscar estrategias que permitan que formen parte de la toma de decisiones en las escuelas.

El analista del área de educación de la organización Espacios Abiertos, el economista y abogado Enrique Colón Bacó, expresó, por su parte, que es necesario que múltiples sectores ligados a una escuela sean parte de los trabajos para identificar las necesidades de cada plantel y las soluciones que implementarán. Parte crucial de la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (Idear) será permitir que la toma de decisiones y el manejo de presupuesto se dé en un plano más cercano a cada escuela, en lugar de a nivel central en Hato Rey.

“Esto (la descentralización) solo va a funcionar si hay participación ciudadana. No quieres que al final digan que esto no funcionó porque la gente no participó”, sostuvo Colón Bacó, quien también es parte de la mesa de trabajo de Finanzas.

Se buscan superintendentes

El Departamento de Educación abrió este miércoles las convocatorias para reclutar a los superintendentes de las tres zonas piloto autónomas que se establecerán como parte del proceso de descentralización de la agencia, conocida como Idear.

Los interesados en dirigir las zonas autónomas tienen hasta el 8 de diciembre para enviar su resumé al correo electrónico idear@de.pr.gov. Entre los requisitos, los aspirantes deberán poseer, al menos, una maestría en Educación, Ciencia del Desarrollo y el Aprendizaje, Currículo y Administración Educativa, o un área afín, aunque preferiblemente un doctorado en Educación. Asimismo, se requiere un mínimo de cinco años de experiencia en la función pública docente y, al menos, tres años de experiencia certificada en la administración educativa de kínder a duodécimo grado, incluyendo haber sido director de escuela.

Educación ya ha anunciado que las primeras zonas piloto, que operarán como agencias educativas locales (LEA, en inglés), serán las denominadas Montaña: Bayamón (Morovis y Orocovis), Urbana: Mayagüez (Mayagüez, Hormigueros y Añasco) y Sur: Ponce (Yauco, Guayanilla y Guánica).

“Queremos contar con líderes comprometidos, capaces y eficientes para esta fase de implementación. Ésta será una transformación histórica para la agencia y lo estamos trabajando con el compromiso y la rectitud que amerita. Éstos trabajarán mientras dure el programa piloto”, indicó la secretaria de Educación, Yanira Raíces Vega, en declaraciones escritas.

Mientras tanto, el director ejecutivo de la Oficina de Idear, Roger Iglesias, destacó la importancia de que los aspirantes cumplan con los criterios establecidos, ya que “ellos serán los responsables de apoyar la gestión educativa, supervisar la administración eficiente de las escuelas y recursos, y garantizar el buen uso de los fondos asignados”.

A la par, también está corriendo el proceso de postulación para los candidatos que formarán parte de los CAL, para lo cual existe un formulario electrónico mediante el cual se presentan las nominaciones.

Enfocado en los estudiantes

Para que el proyecto piloto con las primeras tres zonas autónomas tenga éxito, así como su eventual expansión a toda la isla, al centro de cada conversación debe estar el estudiante y sus necesidades, manifestó Carmen Warren, portavoz del comité timón de padres de niños con impedimentos y quien ha sido invitada a ser parte de la mesa de Educación Especial.

“Una de las áreas donde hay unos baches, unos vacíos, es en el conocimiento de los padres a cuáles deben ser los servicios, el currículo, la metodología que debe usar la escuela a base del diagnóstico”, ejemplificó, entretanto, la sicóloga profesora del Instituto de Deficiencias en el Desarrollo del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, Ángeles Acosta.

Warren declaró, además, que la descentralización requiere que se ofrezcan orientaciones y educación constante al personal escolar y administradores de las zonas autónomas para que conozcan las leyes –estales y federales–, así como las decisiones judiciales que rigen la prestación de servicios a estudiantes.

“Lo importante es que tengamos un sistema flexible. A lo mejor, ahora, el salón óptimo para enseñar las destrezas es ‘x’, pero en unos años es ‘y’. Pues esa comunidad, los padres, van a decir ‘hay que cambiar esto’ y que no tengan que ir al Departamento ni al gobernador para decir hay que cambiarlo, sino que puedan hacerlo desde un nivel bien cercano, que sea específico para tu comunidad”, manifestó Colón Bacó.