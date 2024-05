Empleada de Corrección que firmó el pase de Hermes Ávila Vázquez se acoge a la Quinta Enmienda y evade preguntas del Senado

La directora del Programa de Desvío del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Celia Cosme , invocó este jueves la Quinta Enmienda de la Constitución para no responder preguntas de senadores que investigan la excarcelación del feminicida Hermes Ávila Vázquez , ya que está citada al Departamento de Justicia para ser interrogada este viernes sobre el mismo tema.

El abogado de Cosme, Héctor Castro Pérez , explicó que su clienta no respondió por la citación de Justicia y recalcó que ya había notificado su determinación a la dirección de la Comisión de Iniciativas Comunitaria, Salud Mental y Adicción. Inicialmente, Cosme fue citada al Senado para este viernes, pero las comisiones hicieron modificaciones para que depusiera hoy.

Comentó, además, que Cosme está “tranquila” y desea declarar en vista pública “para que todas las personas escuchen y el país conozca toda la verdad”. La funcionaria está citada mañana, a las 10:00 a.m., en la sede de Justicia.

“Me imagino que sí porque, en este país, siempre la cuerda la tratan de romper por lo más fino. Se pueden creer eso ellos (Corrección), pero eso no va a ser así. Por mi experiencia, me imagino por dónde va el asunto”, opinó.