Hermes Ávila Vázquez llega caminando a su cita judicial, pero la vista preliminar queda pospuesta hasta junio

Sin embargo, el proceso quedó pospuesto luego que el licenciado Alexis E. Alcaide Rosario , de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) , informara al tribunal que no estaba listo para ver el caso en sus méritos, ya que no ha concluido el proceso de entrevista a su representado.

Alcaide Rosario dijo que inició la entrevista el viernes, pero que no ha culminado. “Nosotros tuvimos la oportunidad de tener una entrevista inicial con el señor Hermes Ávila Vázquez, pero esta entrevista no ha sido concluida, por lo que estaríamos solicitando otra fecha”, sostuvo.

Así las cosas, el juez fijó el 24 de mayo para que la defensa concluya dicho proceso, mientras que el inicio de la vista preliminar quedó pautada para el 3 de junio a las 9:00 a.m. De ser necesario, el proceso seguirá el 4 de junio a las 10:30 a.m., y el 5 de junio a las 9:00 a.m.

Enmiendan la denuncia

En compañía de la fiscal Lucianne Sánchez, Ayala no quiso entrar en el detalle específico de la evidencia contra el imputado. “Hay una serie de evidencia que se recopiló. No puedo entrar específicamente en cuanto a qué tipo de evidencia es. En su momento, surgirá de los testimonios” , dijo.

No presenta problemas mentales

“Solamente hablamos del caso criminal que está ante la consideración del tribunal. En ese caso, yo no lo represento y no entro a discutir con él esos asuntos. Todo de lo que hablamos es del caso que está pendiente hoy en el tribunal”, mencionó el licenciado.

A preguntas de El Nuevo Día sobre si su representado le ha indicado que necesita algún tipo de acomodo razonable para no estar parado mucho tiempo en sala, el licenciado contestó: “No hemos entrado hablar de eso. Él no me lo ha expresado y yo no se lo he preguntado”.