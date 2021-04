La Guardia Costera investigará a partir de la próxima semana un presunto anclaje improvisado que realiza la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) para asegurar la barcaza Marilin H. en el muelle Mosquito en Vieques.

El cuerpo militar indicó que tomó conocimiento de unas imágenes que han trascendido en redes sociales que muestran la plataforma amarrada a un tronco de madera a orillas del mar.

“Esta situación del amarre de la barcaza será algo que estaremos revisando con la ATM y la barcaza durante la semana. No es suficiente darte una impresión a base de las fotos, porque hay que ver la totalidad de las circunstancias. No obstante, la operación de una embarcación y su seguridad recaen sobre el capitán de la embarcación y las decisiones que él tome cuando está esa embarcación en funcionamiento”, acotó Ricardo Castrodad, portavoz de la Guardia Costera, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Por su parte, Andrea Malavé Bonilla, una de las viequenses que publicó las fotografías en sus redes sociales, le indicó a este medio que el presunto anclaje irregular se suma a la improvisación de una rampa en tierra en dicho muelle para bajar camiones y carros que se transportan en la barcaza.

“La barcaza no tiene un muelle apropiado para anclar, no lo han modificado, no hay ningún ingeniero de la ATM para hacer una estructura apta para esa barcaza ni ninguna otra embarcación. Es un patrón de improvisación de la ATM y molesta porque sabemos que no tienen plan y no operan a base de algo que tengan planificado”, manifestó Malavé Bonilla en entrevista telefónica.

Mientras, el director ejecutivo de la ATM, Jorge Droz dijo en declaraciones escritas que la situación “se dio la semana pasada un día en que el viento y la marea estaban más fuertes que de costumbre, y para garantizar la seguridad, tanto de la carga como de la embarcación, se hicieron amarres adicionales a los existentes en el muelle con la intención de estabilizar la barcaza. De inmediato, al día siguiente, se instalaron vitas adicionales en el muelle para garantizar la seguridad de la operación”.

”Cabe mencionar que los amarres temporeros estaban en un área donde no debe haber público bajo ninguna circunstancia”, agregó.

Droz no estuvo disponible para una entrevista con El Nuevo Día.

La portavoz de prensa de ATM, Sandra Gutiérrez, dijo que habló con el director de operaciones de la dependencia, quien indicó que se tomó la decisión de amarrar la barcaza a un tronco de madera “porque había demasiado viento y demasiada marea”.

“Simplemente fue en ese momento, en ese día, para asegurar la embarcación. Al otro día, previendo que en los próximos días pudiera haber mucho viento se instalaron vitas, ok, adicionales a las del muelle y ya no se tiene que amarrar del tronco o nada por el estilo. Eso fue un día, porque no habían las vitas suficientes para amarrar la embarcación, eso fue todo”, aseveró la funcionaria.

Gutiérrez no pudo precisar cuántas vitas se instalaron. “Hay las que hacen falta para mantenerla estable”, respondió.

Mientras, Malavé Bonilla añadió que no hay directores o supervisores de la ATM que estén presentes en los terminales y muelles, por lo que no hay nadie de la agencia que fiscalice la situación.

“Los directores no están presente en los problemas porque están en sus oficinas. Cómo los directores van a tomar decisiones buenas para la situación que está pasando si nunca han visto ese rompeolas. Tú tienes que tomar decisiones en base a lo que tú ves y oyes. No desde lo que tú puedes hacer desde el privilegio”, acotó.

La revelación de la falta de un anclaje seguro de la barcaza Marilin H se da la misma semana en que la Guardia Costera retiró del agua a Cayo Blanco, última embarcación para dar viajes a las islas Municipio. La lancha, que se utilizaba para dar viajes de pasajeros, no cumplió con los parámetros de seguridad establecidos por la Guardia Costera.

Actualmente, la mayoría de las embarcaciones que se utilizan para el transporte marítimo a Vieques y Culebra son de las compañías PR Ferris y HMS Ferries.

La barcaza Marilin H. es alquilada por la ATM a la compañía American Tug a un costo de $14,000 por día. La nave tarda cinco horas en completar ambos viajes entre Ceiba y Culebra, y dos horas entre Ceiba y Vieques.

Cuestionado sobre qué sucedería con la barcaza en caso de que la Guardia Costera determine que su anclaje es improvisado, Castrodad rechazó ofrecer alguna respuesta.

“No me voy a adelantar porque todo depende de la totalidad de las circunstancias y ver si es irregular o no. No puedo establecer algo con solo ver las fotos de primera mano”, acotó.

Los viequenses y culebrenses le dieron el pasado martes un ultimátum a la ATM durante una protesta en las oficinas centrales de la agencia que ubican en el Centro Gubernamental Minillas en Santurce.

Ese día los residentes llevaron un documento con reclamos para que un funcionario los atendiera, pero no había personal de la ATM en sus oficinas. No obstante, dos residentes entraron al edificio y dejaron el papel en las oficinas de la dependencia.