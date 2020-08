El ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico, el general José Reyes, aseguró este jueves que cumplen con su parte del protocolo establecido por el gobierno para dar seguimiento e intentar prevenir la entrada de viajeros con COVID-19 a la isla a través del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, pese a que el Departamento de Salud reconoció problemas técnicos en el proceso.

“Las instrucciones impartidas y el requerimiento es que el 100% de las personas cumpla con ese requerimiento”, afirmó Reyes a El Nuevo Día, en referencia a la declaración de viajero que cada pasajero debe completar previo a llegar a la isla. Pero si la persona no ha completado el formulario al arribar a Puerto Rico, Reyes reiteró que “no dejamos salir a nadie sin antes llenar la información”.

Cada declaración de viajero tiene un código de barras que es escaneado por miembros de la Guardia Nacional en el aeropuerto. Ese código es el que certifica que el viajero llegó a la isla, al tiempo que transmite sus datos al bioportal de Salud y eventualmente al sistema de monitoreo automatizado de SARA Alert (Situational Awareness and Response Assistant, en inglés).

PUBLICIDAD

Es en ese proceso de transmisión donde Salud reconoció fallas, sin poder precisar -al cierre de esta edición– cuánto esos inconvenientes han afectado la identificación de viajeros que entran a la isla.

“Nos encontramos haciendo los ajustes a lo que es los viajeros que podemos subir a la plataforma para el monitoreo. Cada día hemos ido avanzando y mejorando en la operación. Hay diferentes áreas que se están afinando para poder capturar todos los viajeros que llegan ya con su recibo y su barcode y son entonces validados en el punto de entrada”, manifestó Miriam Ramos, epidemióloga de Salud que dirige el monitoreo a los viajeros.

Además de esas fallas, del relato de Reyes se desprende que Salud no estaba listo para implementar el nuevo protocolo del gobierno en el aeropuerto, cuando entró en vigor el 15 de julio.

“Los primeros tres días el scanner (para validar las declaraciones con el código de barra) no llegó, así que hubo que hacerlo manual. Eventualmente los celulares llegaron y se ha estado escaneando al 100% de las personas”, manifestó el ayudante general.

“Nosotros hicimos el trabajo, con los bueyes que teníamos, la misión se llevó a cabo”, aseguró. Durante esos primeros tres días hubo alrededor de 25,000, indicó Reyes, añadiendo que la información de estos se entregó a Salud.

“Fueron los días más críticos. Siempre hay espacio para mejorar y para corregir”, apuntó.

El personal epidemiológico de Salud encargado del seguimiento a los viajeros que llegan a la isla sin presentar una prueba negativa de COVID-19 había generado hasta el 2 de agosto 15,657 “llamadas a viajeros que han incumplido con responder al monitoreo automatizado SARA Alert o que han informado algún síntoma relacionado con la enfermedad.

PUBLICIDAD

“Cuando el viajero completa la declaración, selecciona cómo quiere ser monitoreado por el Departamento de Salud a través de SARA Alert”, explicó Ramos. Entre las opciones de monitoreo están mensajes de texto y correos electrónicos. Una vez la persona selecciona el método y se valida la declaración al llegar a la isla, recibirá alertas por los próximos 14 días.

“Aquellas personas que no contestan lo que es el método que ellos seleccionaron, dentro del protocolo establecido, el primer paso es realizar una llamada telefónica. El último paso dentro de todo el proceso es, si una persona no contesta ninguna de las alertas, referimos a esos viajeros a la unidad de investigaciones del Departamento de Salud”, indicó la epidemióloga. La agencia no ha precisado cuántos viajeros han sido referidos a esa unidad, y con cuántos se ha intervenido.

Entre el 16 y el 2 de agosto, 75,987 personas completaron la declaración de viajero que requiere, pero solo 14,490 habían presentado el resultado negativo de una prueba de COVID-19. El sistema le permite al viajero completar la declaración hasta 96 horas antes del viaje.

Al 2 de agosto en el sistema de SARA Alert se encontraban los datos de 38,783 viajeros que estaban siendo monitoreados.

Las primeras semanas de implementación del sistema han sido suficientes para evidenciar una necesidad de personal adicional para la ejecución del monitoreo. Si bien SARA Alert funciona de forma automática, la no intervención del personal de Salud depende de que el viajero responda a las alertas. Pero una vez deja de responder, se activa el siguiente paso del protocolo, que requiere llamadas.

PUBLICIDAD

En esa tarea trabaja un equipo de 25 personas que son dirigidas por Ramos, aunque la semana pasada se tramitaba la contratación de unos 18 empleados adicionales.

Salud reconoció, además, que hay visitantes que permanecen un periodo de tiempo corto en la isla, sin que quede claro si la persona es negativa o positiva a COVID-19 debido a que no presentó una prueba y sin que complete el periodo de cuarentena.

“Hay personas que sus estadías de viaje son cortas y en el caso de los no residentes el porciento de personas que está menos de cinco días es prácticamente una cuarta parte de los viajeros. No toda persona que entra al sistema va a estar los 14 días”, dijo Ramos.