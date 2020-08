Ante la falta de cooperación de los investigados y del propio Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) cerró sin presentar sanciones la pesquisa sobre la participación de múltiples exfuncionarios del gobierno como el exgobernador Ricardo Rosselló y figuras privadas como el contratista Elías Sánchez en el chat de Telegram.

El referido llegó a la OEG el 15 de julio del año pasado y el anuncio sobre el cierre de la investigación fue hecho hoy por el director ejecutivo de la OEG, Luis A. Pérez Vargas.

Participaron en el chat: el exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario; Sánchez, Rosselló, el exasesor Alfonso Orona; el exprincipal oficial financiero y exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado; el secretario de Estado, Luis Rivera Marín; el exprincipal oficial financiero y exrepresentante del Gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal, Christian Sobrino; los relacionistas Carlos Bermúdez y Rafael Cerame; el publicista Edwin Miranda; el exsecretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi; y el exsecretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira.

La pesquisa estuvo en manos de abogados del Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo (AIPA) de la OEG. Según Pérez Vergas, ante la imposibilidad de autenticar la prueba resultó imposible el procesamiento administrativo de los articipantes del chat, “por lo que nos vimos forzados a dar por terminada la investigación”, dijo.

Los abogados de la OEG, según se indicó en un comunicado de prensa, evaluaron el contenido de las 889 páginas del documento publicado el 13 de julio de 2019 por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

“El chat era propiamente la pieza clave para lograr el procesamiento de las posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, por lo que los abogados de la AIPA iniciaron el proceso de investigación dirigidos a validar el contenido de las conversaciones del chat de manera íntegra y libre de manipulaciones”, expresó el Pérez Vargas en declaraciones escritas. “Para imputar las potenciales violaciones era necesario demostrar, primero, que las expresiones del chat fueron hechas y segundo, que fueron hechas tal como aparecen publicadas en el documento”.

Según la OEG, se investigaron siete testigos, entre ellos participantes del chat, aunque no se identificaron en el parte de prensa. Igualmente se tomaron seis declaraciones juradas. Además, se contactó a dos participantes adicionales del chat, pero por instrucciones de sus abogadas, declinaron cooperar con la investigación de la Oficina, dijo el Director Ejecutivo.

“Todos los testigos entrevistados aceptaron que Telegram era el sistema de mensajería instantánea utilizada para la comunicación entre funcionarios del gobierno del ex Gobernador Rosselló Nevárez. Estos aceptaron su participación en la plataforma de mensajería y la existencia del chat. No obstante, todos los testigos se negaron a autenticar el contenido. Insistieron que el documento estaba alterado, que no era íntegro y que no reflejaba la totalidad de las conversaciones. Reiteradamente expresaron que no se enviaban mensajes sin contenido, que algunos espacios de las conversaciones estaban en blanco, que faltaba contexto, que se ocultaban mensajes de algunos miembros y que estaba alterado en varias instancias. Ninguno estuvo dispuesto a autenticar su contenido”, dijo Pérez Vargas.

La OEG intentó acreditar el contenido de las conversaciones del chat mediante una certificación de la propia empresa Telegram, pero no fue posible, se explicó. “Ante un requerimiento gubernamental, Telegram, solo comparte información limitada ante sospecha de terrorismo y la misma es limitada a divulgar la dirección de IP y el número de teléfono a las autoridades pertinentes, no así el contenido de conversaciones”, lee el comunicado.

También se le solicitó cooperación a Justicia para que compartieran la extracción de información de los teléfonos celulares ocupados a algunos de los participantes del chat, con el propósito de obtener el contenido directamente del teléfono, sin alteraciones o problemas de autenticación, pero la información no fue compartida debido a la investigación penal que aún conducen.