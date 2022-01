A pesar de que el gobierno flexibilizó hoy parte de los mandatos que había impuesto para el control del COVID-19 en Puerto Rico, expertos en el tema advirtieron que la pandemia continúa, que los casos, las hospitalizaciones y las muertes relacionadas a este virus siguen altas y que urge que la ciudadanía continúe adoptando las medidas de prevención para evitar infectarse.

“La preocupación que tengo es que los casos siguen altos. Al hospital están llegando (muchos pacientes COVID) de 45 a 70 años y la probabilidad de hospitalización es más alta en esas edades. Todavía las hospitalizaciones (COVID) están altas”, sostuvo el doctor Lemuel Martínez, presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas.

El Departamento de Salud reportó ayer 591 hospitalizaciones por COVID-19, 31 de ellas pediátricas. Además, la agencia anunció el fallecimiento de 36 personas más a causa de esta enfermedad, pacientes entre 52 y 97 años de edad. Dentro de las tres órdenes ejecutivas emitidas por el gobernador Pedro Pierluisi para el control de la pandemia, la Orden Ejecutiva 2022- 007 establece que a partir del miércoles se elimina la Ley Seca, mientras los negocios podrán operar entre las 12:00 a.m. y 5:00 a.m. También se aumentó el aforo en distintos establecimientos y en los espacios exteriores de restaurantes ya no habrá limitación de capacidad.

PUBLICIDAD

“Se había hecho hincapié en que había que hacer ajustes si habían más de 300 hospitalizaciones”, comentó Martínez, quien recordó que este es el mes con más muertes por COVID-19 en el país.

Dentro de la Orden Ejecutiva 2022-005, que también entrará en vigor el próximo miércoles, se establecen nuevos cambios para los viajeros. Básicamente, los viajeros de vuelos domésticos que tengan “el ciclo de vacunación completado” deberán presentar su Vacu-ID o tarjeta de vacunación, pero no se les requerirá prueba del virus. A los no vacunados sí se les pedirá la prueba, así como a los viajeros de vuelos internacionales, que deben presentar evidencia de vacunación y prueba negativa del virus realizada un día antes de abordar el vuelo a Estados Unidos.

Para efectos de las fronteras, el término de “vacunación completa” se refiere a las primeras dos dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech o Moderna o la dosis de Johnson & Johnson, toda vez que el gobierno federal no obliga al refuerzo. Bajo la Orden Ejecutiva 2022-006, sin embargo, se requiere que todos los empleados públicos del gobierno central, incluyendo corporaciones públicas y contratistas que hagan trabajo presencial o frecuenten oficinas gubernamentales, tengan la dosis de refuerzo en o antes del 28 de febrero para ser considerados completamente vacunados.

“La pandemia no se ha acabado. Todavía hay demasiada incertidumbre. La ciudadanía tiene que entender que hay que seguir haciendo ajustes y eso incluye ponerse el refuerzo, el uso de mascarillas y evitar aglomeraciones”, dijo Martínez, quien urgió a la responsabilidad ciudadana.

PUBLICIDAD

El infectólogo advirtió que países que han bajado la guardia y flexibilizado restricciones atraviesan grandes repuntes. Anticipó que la isla podría atravesar otro para la época de Semana Santa, que este año se extiende del 10 al 16 de abril.

A nivel de hospitalizaciones, comentó, se siguen observando muchos pacientes sin vacunar, con solo una dosis o sin el refuerzo.

“La cosa está más frágil de lo que quizás vemos”, sostuvo.

El doctor Marcos López Casillas, gerente de investigación del Fideicomiso de Salud Pública, comentó que habría preferido que el gobernador hubiese extendido la orden ejecutiva actual dos semanas más ya que las hospitalizaciones y muertes siguen altas, al igual que la tasa de positividad del virus.

“La positividad está bajando cerca de un por ciento al día, pero con menos de 10% se ha cerrado al país varias veces. Y ahora mismo tenemos 21% (de positividad) y estamos en el mes con más fallecimientos (COVID) en toda la pandemia, 454″, dijo el bioquímico.

Advirtió que aún está por verse el efecto que tendrá el regreso a clases presenciales, tanto a nivel escolar como universitario.

“Quizás hubiera sido mejor que el promedio de casos bajará más y que la positividad bajara a menos de 8% (antes de flexibilizar más)”, indicó.

Agregó que la Ley Seca, que se eliminará la próxima semana, suele ayudar mucho en la contención de casos.

“Todavía Puerto Rico está en estado crítico. Los contagios están altísimos. Tenemos que continuar las medidas de prevención y ponerse el refuerzo. La gente tiene que entender que aunque están bajando (los casos) todavía hay oportunidad de que vuelvan a subir”, dijo.

PUBLICIDAD

Por su parte, el doctor Daniel Colón Ramos, quien lidera la Coalición Científica de Puerto Rico, advirtió en su cuenta de Twitter que la situación del COVID-19 en la isla aún es “delicada”. Resaltó que el gobernador toma sus decisiones basadas en datos y recomendaciones que la Coalición le emite, pero también evalúa otras consideraciones.

“El Gobernador siempre ha sido claro en su aspiración de abrir. Yo recomendaría no interpretar esa decisión como que las cosas ya están bien y continuar las medidas de precaución”, señaló.

Dentro de las medidas anunciadas ayer por el gobernador, se extendió hasta el 21 de febrero el tiempo límite para que estudiantes de 5 a 11 años completen sus dos dosis de vacunación y los de 12 años en adelante su dosis de refuerzo.