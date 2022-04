Aunque no precisó sobre el detalle, la directora interina del Servicio de Tecnología e Innovación de Puerto Rico (PRITS, en inglés), Nannette Martínez Ortiz, reconoció hoy, martes, que la recuperación del AutoExpreso “tomará tiempo” ante la complejidad del “secuestro” o ataque cibernético al que está expuesto el sistema desde hace más de una semana.

La funcionaria le indicó a El Nuevo Día que el ataque consiste en una especie de “ransomware”, cuyas métricas de seguridad cambian a diario. Por tal razón, el manejo de la emergencia requiere limpiar todos los sistemas operativos, computadoras, redes y bases de datos de la compañía Professional Account Management (PAM), que administra el AutoExpreso, previo a poner a funcionar el sistema nuevamente.

“El sistema de AutoExpreso es uno sumamente complejo y restaurarlo va a tomar tiempo por la complejidad de todos los componentes que envuelve: todos los servidores, todas las computadores de esta compañía que tienen que ser limpiadas, las bases de datos, las redes...Antes de que esto suba hay que asegurarnos que todo esto haya sido limpiado y esté seguro. Aunque nuestra prioridad es restablecer todos estos servicios lo antes posible, la realidad es que la forma más responsable de hacerla es asegurándonos de que sea de forma segura, que no ponga en riesgo ninguno de los servicios al ciudadano y que el desempeño del sistema de AutoExpreso sea uno sólido”, explicó la funcionaria en entrevista telefónica.

Además, confirmó que el modus operandi de este tipo de ataque es solicitar el pago de una suma de dinero estipulada por los atacantes cibernéticos.

El director de la Autoridad de Carreteras, Edwin González, confirmó esta mañana que los hackers que afectaron la semana el servicio del AutoExpreso solicitaron dinero para liberar los datos que “secuestraron”.

“Es una cantidad equis de dinero que solicitan. No puedo entrar en detalles porque no quiero afectar la investigación que se está llevando a cabo”, dijo González en entrevista radial con (WKAQ - 580 AM).

“Pero, en una nota de secuestro de datos lo que hacen es que solicitan una cantidad equis”, agregó.

Ante la pregunta de si le estaban pidiendo millones de dólares, González contestó que “no quisiera entrar para no afectar el proceso”.

Cuando se le reiteró la misma pregunta, contestó: “Sí, equis cantidad cantidad de dinero de dólares”.

“Un ransomware lo que pide es una acción de parte de la víctima, esa acción puede ser un pago o un intercambio de información para que a cambio de este pedido se devuelvan los accesos a los sistemas que tienen bloqueados”, indicó Martínez Ortiz.

No obstante, la funcionaria rehusó comentar qué cantidad de dinero solicitan los hackers, afirmando que “el análisis forense se puede afectar si se divulgan los detalles”. Inicialmente, Martínez Ortiz indicó que los hackers solo habían dejado una nota indicando que se comunicaran con ellos para la liberación de los datos y que “no se solicitó pago”.

Sin embargo, aunque hoy señaló que parte de las negociaciones consistirían en el pago de un dinero, se limitó a indicar que “la política del gobierno de Puerto Rico es no emitir ningún pago”.

Cuestionada sobre si el Negociado federal de Investigaciones (FBI, en inglés) está a cargo de la investigación del incidente, Martínez Ortiz respondió que “no puedo comentar sobre eso”, aunque no negó la participación.

“Tenemos nuestros acuerdos colaborativos con agencias federales como el FBI”, acotó.

Por su parte, el jefe del FBI en Puerto Rico, Joseph González, tampoco confirmó o negó la participación de su agencia en la pesquisa, aunque sí dejó claro que es su deber vigilar ataques cibernéticos como el que enfrenta AutoExpreso.

“No podemos confirmar ni negar, pero lo que te puedo decir es que nosotros como agencia en el FBI si tenemos ataques cibernéticos contra el gobierno, una empresa privada, o algo que afecta la infraestructura crítica del país, el deber de nosotros es estar envuelto, hablando y en comunicación con las diferentes partes”, dijo a El Nuevo Día.