Un temblor de magnitud 5.0 se sintió a eso de las 7:48 de la mañana de este jueves en toda la isla, confirmó la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR).

La magnitud preliminar del sismo fue de 4.9, pero, luego de analizar los datos y reportes de sismógrafos, la RSPR actualizó la cifra y catalogó el temblor como “moderado”.

El epicentro del sismo se ubicó en el cañón de la Mona, a 65.34 kilómetros (km) al Norte-Noroeste de Aguadilla y con una profundidad de 4 km.

“La Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) recibió informes de que este temblor moderado fue reportado como sentido en ampliamente en todo Puerto Rico con una intensidad máxima de IV (Escala Mercalli Modificada, MM)”, reza el informe de la entidad.

No se emitió ningún aviso, advertencia o vigilancia de tsunami para Puerto Rico o islas cercanas.

El director de la RSPR, Víctor Huérfano, detalló a El Nuevo Día que las áreas con mayor reporte de sensación del movimiento fueron el centro y oeste de la isla.

“No hay informe de daños, según lo que nos han dicho de Manejo de Emergencias. Se sintió mayormente en el área central y oeste. Tenemos reportes también en la zona metropolitana, pero son pocos. La gran mayoría vienen del área central y oeste debido a la localización del evento, que fue en el noroeste de la isla”, precisó el experto.

Al tiempo, anticipó que, debido a la magnitud del sismo, es posible que se registren algunas réplicas, pero no serían percibidas por la población.

“Puede haber réplicas, es probable, pero no muy sentidas porque estamos hablando de un evento como a 60 millas de la costa, así que está lejitos en comparación a Guánica que (los temblores) ocurren cerca de la línea costera”, apuntó.

Añadió que la mayoría de las réplicas podrían fluctuar entre el orden de 2.5 a 3.0 de magnitud.

Epicentro del sismo sentido esta mañana:

Sobre el área en la que concentró el epicentro de este temblor, Huérfano destacó que es una zona con actividad “regular” de movimientos de tierra, por lo que no se trata de un evento extraordinario.

“Claro, la actividad regular en esa zona no de la magnitud del de esta mañana, sino que son más escasos. En esa área particular, si mal no estoy, en el año 2014 hubo un evento de 6.4 que fue bastante apreciable y sentido en toda la isla con algunos daños muy leves”, recordó.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para recordarle a la población que eventos como el registrado esta mañana ratifica el planteamiento de que, por la formación tectónica sobre la que está Puerto Rico, pueden haber sismos en cualquier lugar y en cualquier momento.

“Mantener la calma es lo primero y tener plena consciencia sísmica de que esto (los temblores) puede ocurrir. Recuerden lo que siempre hemos dicho: no solamente en el área suroeste, que es donde está la secuencia, pueden ocurrir temblores. Toda la geografía de la isla puede ser afectada por un evento sísmico: el norte, sur, este y oeste. Así que todos deberíamos tener nuestra mochila de emergencia, nuestro plan familiar y con eso seguir nuestra vida”, puntualizó Huérfano.