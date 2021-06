La tasa de positividad de Puerto Rico en pruebas moleculares de COVID-19 descendió hoy, miércoles, a 1.4%, el porcentaje más bajo que ha registrado la isla en un año, reveló el secretario de Salud, Carlos Mellado López.

En entrevista con El Nuevo Día, el funcionario explicó que la razón detrás de la baja en contagios, como lo recoge el informe de esta mañana en el que solo se reportaron tres casos positivos confirmados, se debe a la efectividad de las tres vacunas administradas actualmente en la isla: Pfizer/BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson (Janssen).

“Es el esfuerzo de vacunación porque sabemos que en un momento dado nosotros estábamos bastante conservadores, porque siempre ha existido duda sobre la vacuna, pero ya hay data empírica en cuanto a las variantes. El hecho de que nosotros tengamos muchas personas vacunadas en Puerto Rico significa que es más difícil que el virus se propague de persona a persona, porque, incluso, las mismas personas que hemos visto que se han reinfectado con la vacuna siguen siendo un porciento sumamente bajo que está dentro del margen de error de la vacuna”, resaltó Mellado López vía telefónica.

La Organización Mundial de la Salud estableció que una tasa de positividad catalogada como “dentro de lo normal” para un país es de 5% o menos.

Mellado López abundó en que la cantidad de pruebas que se hacen diariamente para detectar el virus también ha disminuido, aunque se mantiene “estable”. Según Mellado, el promedio diario en pruebas moleculares de COVID-19 está entre 1,500 a 1,700.

“Recuerda que muchas de las personas, quizás, pueden tener la sintomatología leve. Lo que va a pasar con el COVID-19 eventualmente es que la vacuna te va a proteger de tener una inflamación respiratoria aguda, como si no estuvieras vacunado. Te va a dar como un catarro, te puede dar sintomatología, te puedes sentir mal, pero no te llevará al hospital”, sostuvo el funcionario sobre otra de las razones por las que la población pudiera desistir de hacerse una prueba.

El secretario resaltó que también está en descenso el número de personas hospitalizadas y las muertes a consecuencia del virus. De hecho, el informe de hoy de la agencia no reportó muertes y el número de hospitalizaciones se situó en 61.

Actualmente, el renglón de personas hospitalizadas promedia 47 en un período de tiempo de siete días, mientras que las muertes promedian 1.4 en ese mismo rango, según el sistema de monitoreo del Departamento de Salud en consideración con los datos del 12 al 18 de junio.

Mellado López detalló que los últimos registros contabilizados por la agencia establecen que hay 1,591,849 de personas en la isla con la serie de dosis de la vacuna completadas, y 1,933,701 con, al menos, una dosis. No obstante, estos números parten de un 80% del universo en este renglón, debido a que hay sobre 96 farmacias y centros de salud que administran vacunas pero no reportan sus números a la agencia.

“Estamos hablando que, de los números que yo tengo, hay un 68% de personas aptas para vacunarse con la primera dosis. (Personas) aptas significa mayor a 12 años que todavía de 12 años hacia abajo no hay autorización para vacunarse. Con las dos dosis (de la vacuna) tenemos un 56% de la población, con la salvedad que tengo 96 farmacias que no me reportan a mí y tengo HRSA, que son los centros 330, que tampoco me reportan a mí y ellos reciben una cantidad de vacunas considerables”, apuntó el doctor.

Cuestionado sobre cuánto faltaría para que la población alcance el 70% requerido para concretar la inmunidad de rebaño, Mellado López respondió que estaría especulando ante la falta de datos precisos. Sin embargo, el portal del sistema de monitoreo de la agencia estima que quedarían 139 días para alcanzar la inmunidad de rebaño.

Si bien todos los renglones del COVID-19 en la isla están en su punto más bajo desde que inició la emergencia, el secretario de Salud recordó que estos datos no significan que la pandemia culminó, sino que el proceso de vacunación es efectivo y quienes no se han inmunizado deben hacerlo.

“Ya tenemos datos suficientes a nivel de Puerto Rico, de que la vacuna protege, de que estamos en estos momentos en 1.4% de positividad gracias a la vacuna y de que las personas que no están vacunadas siguen teniendo el peligro de contraer el COVID-19 y de caer en un hospital debido al proceso inflamatorio en los pulmones”, acotó Mellado López.

“La única forma de protegerse es la vacuna y las personas que aún no ponderen ponerse la vacuna pues mi exhortación es que vayan y se vacunen”, abordó.

Los números del Departamento de Salud estiman que queda, aproximadamente, entre un 25 a 30 por ciento de adultos que continúan sin vacunarse.

“Mi exhortación es que continúen con el distanciamiento físico y con el uso de mascarilla, porque saben que están en riesgo de poder contagiarse. La vacuna está en muchos lugares, la vacuna está super accesible, no tienes que hacer citas, sino de hacer una decisión lógica”, puntualizó Mellado López.