¿Hay diferencias en el trato que reciben una persona de escasos recursos económicos versus una persona pudiente en un hospital? ¿Se debe tomar en cuenta el color de la piel, la religión o la nacionalidad al hacer un diagnóstico? ¿Cómo se atiende adecuadamente a una persona trans en una instalación médica?

Más allá del conocimiento que obtienen en el salón de clases y en la práctica clínica, tener conciencia sobre la atención a las poblaciones marginadas se ha convertido en una prioridad para los estudiantes de Medicina y profesiones de la salud, señaló el profesor Álvaro Pérez Arcila, director ejecutivo de la Oficina para la Diversidad, Equidad, Inclusión y Justicia Social de la Universidad Central del Caribe (UCC).

“(Los estudiantes) nos han expresado la necesidad de conocer más cosas. Nosotros queremos saber cuáles son los temas que quieren tratar y uno de los tópicos que salió con bastante frecuencia entre los estudiantes es cómo atender a un paciente con diversidad funcional. Aunque lo teníamos contemplado en parte del currículo, los estudiantes lo están pidiendo y nos dimos cuenta que ya estábamos tarde (para incluirlo)”, expresó Pérez Arcila.

Las discusiones sobre diversidad, equidad e inclusión en instituciones académicas permiten abrir espacios para dar oportunidades a estudiantes actuales y futuros que pudieran requerir un apoyo distinto, como los jóvenes de comunidades de escasos recursos económicos que desconocen cómo tener una carrera en el área de la salud, señaló la presidenta de la UCC, Waleska Crespo Rivera.

Pero, la meta final es adoptar estrategias e implementar cambios en la formación de profesionales que permitirán, en un futuro, mejorar la relación entre profesionales de la salud y pacientes, lo que redundará en una mejor prestación de servicios de salud, manifestó Crespo Rivera.

“Todo eso es desarrollo de destrezas clínicas para tratar a los pacientes y familias de la manera más incluyente, con la menor influencia de discriminación consciente o inconsciente. Eso incluye las destrezas de comunicación, de cómo se hace el examen físico, las consideraciones culturales para el establecimiento de diagnósticos”, indicó Pérez Arcila.

En Puerto Rico, por mucho tiempo estos temas se han visto a través de las definiciones que llegan de Estados Unidos. Dado que las características de la mayoría de los habitantes de la isla son definidas como poblaciones minoritarias en Estados Unidos -por ejemplo, latinos, no blancos o de habla hispana-, las instituciones académicas entendían que ya cumplían con los criterios de equidad e inclusión.

Pérez Arcila destacó que parte crucial del trabajo de la oficina que dirige es determinar cómo definir las poblaciones que sirven y cuáles son sus necesidades.

El cuidado médico, en el siglo 21, ya no se puede dejar regir por el crisol de presunciones que han sido desmentidas o investigaciones que ya se ha demostrado que no son correctas, apuntaron Pérez Arcila y Crespo Rivera.

Por ejemplo, durante años, se ha aceptado que los niveles normales en una prueba de sangre para medir la tasa de filtración glomerular para conocer el funcionamiento de los riñones sean distintos para personas de raza negra que para personas de raza blanca. Así se enseñó en las escuelas de Medicina, así todavía aparece en los resultados de laboratorios que reciben los pacientes, aun cuando ya se demostró que esto no tiene razón de ser, decana asociada para la Diversidad de Estudiantes de Medicina de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, Marietta Vázquez Gómez.

La doctora Marietta Vázquez, decana asociada de Diversidad de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, ofreció talleres sobre diversidad, equidad e inclusión a empleados de la Universidad Central del Caribe. (Suministrada)

También se aceptaba en los hospitales y en las escuelas de Medicina que la única forma de aprender a atender partos correctamente era, por ejemplo, promoviendo que todos los médicos residentes hicieran múltiples exámenes pélvicos a una misma persona gestante, relató Pérez Arcila.

“En los hospitales públicos le hacían siete exámenes pélvicos a una misma paciente, cuando lo único que se necesitaba era uno. La sometían a ese proceso porque decían que esa era la única forma de aprender y la paciente no se podía quejar. Pero ahora sabemos que no, que estamos maltratando a la mujer, que no es necesario que todos los estudiantes hagan un examen pélvico. Ahora tenemos simuladores, hay más tecnología”, destacó.

Vázquez Gómez explicó que desatender elementos de diversidad e inclusión solo refuerza las inequidades y da paso a que ciertos grupos no reciban la atención médica adecuada.

“Se pensaba que hay una base biológica para ciertas cosas y con la integración de elementos de diversidad y equidad lo que hacemos es vamos a buscar los currículos nuestros y vamos a tomar el largo trabajo de identificar y eliminar el estigma, el pensar que una persona es diferente de otra con base biológica”, expresó Vázquez Gómez.

Más que esas características biológicas que se aceptaban como explicación única hace décadas, lo que influye más en la salud son otros determinantes sociales, explicaron los especialistas, como la disponibilidad de instituciones médicas, el nivel socioeconómico, el lugar de residencia, el género y la raza, en función de cómo estos elementos afectan el acceso a servicios de salud. Estos elementos, indicó Pérez Arcila, también deben tomarse en cuenta al hacer un diagnóstico y establecer un plan de tratamiento.

“Es un proyecto grande, es importante. Medicina son cuatro años, mirar todo el programa académico, mirar todos los contenidos para descolonizar los contenidos de contenidos y de costumbres racistas, sexistas, y más, hay muchos ejemplos, todo este trabajo toma tiempo y una fuerza laboral grande. Lo que tenemos es que empezar, con la ayuda de los estudiantes, es un trabajo de varios años”, indicó Pérez Arcila.