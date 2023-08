La Universidad de Puerto Rico (UPR) pagó cerca de $608,000, en 2020, a una empresa tecnológica por servicios que no se brindaron, tras una contratación que fue cuestionada, ya que suplantaba las funciones de empleados de la administración central, reveló una investigación de la Oficina del Contralor.

Según el informe de la pesquisa, la UPR contrató a una compañía en diciembre de 2019 para “migrar el sistema de datos empresariales”, ubicados en servidores de la administración central, “a la nube y proveer servicios técnicos para implementar, administrar y operar el mismo”.

El contrato, que tenía vigencia hasta junio de 2020, establecía una compensación de hasta $759,193. Entre el 15 de enero de 2020 y el 15 de septiembre de 2020, la UPR pagó $607,786.

Sin embargo, dos años después, “el 9 de septiembre de 2022, el director interino de la OSI (Oficina de Sistemas de Información) de la UPR-AC nos certificó que el sistema de información administrativo no se movió a la nube. Además, certificó que toda la infraestructura del sistema se encontraba en las facilidades de la OSI”, establece el documento.

PUBLICIDAD

Al momento de esta publicación, la UPR no se había expresado respecto a la investigación, que se inició como una querella sometida ante la oficina que dirige Yesmín Valdivieso.

El informe no detalla el nombre de la empresa contratada, pero la información contenida coincide con un contrato firmado entre la UPR y la firma Oracle Caribbean, Inc. En 2014, la contralora hizo señalamientos en torno a contrataciones que comenzaron, en 2000, entre varias empresas tecnológicas, entre ellas Oracle, y la UPR para actualizar sus sistemas de información. A lo largo de una década, el proyecto no se implantó en su totalidad, a pesar de una inversión de $82 millones.

El proyecto de trasladar el sistema de información administrativo a la nube no se pudo completar debido a que se retrasó la entrega de información solicitada a la UPR, de acuerdo con información recopilada por los auditores.

“El 23 de marzo de 2023, mediante entrevista, una representante de la compañía indicó a nuestros auditores que, para este proyecto, la OSI tenía que realizar parte de las tareas necesarias para mover la aplicación a la nube. Además, confirmó que los datos no se pudieron mover a la nube por una intermitencia en la comunicación entre la OSI y la compañía”, señaló la Oficina del Contralor.

Empleados de la OSI solicitaron a la Oficina de Recursos Humanos de la UPR, en 2020, que explicara el impacto del contrato sobre sus funciones. En mayo de ese año, un mes antes de que venciera el acuerdo, Recursos Humanos informó que la contratación despojaba a empleados de la OSI de sus “funciones esenciales” y recomendó que se reevaluara.