Hoy, cuando la vacunación es la gran protagonista en la lucha contra el COVID-19, expertos recuerdan cómo -hace 41 años- se erradicó la viruela gracias a campañas de inoculación a nivel mundial sin precedentes, vigilancia de la enfermedad y medidas de prevención.

La viruela es una enfermedad contagiosa que puede producir desfiguración y ser mortal, y ha afectado a los seres humanos por miles de años, según la clínica Mayo.

“Se hizo una vacunación masiva general para erradicar la viruela. Primero, se vacunó a todos los disponibles y luego se fue a los bolsillos de personas sin vacunar. No buscaron poblaciones específicas”, recordó la infectóloga y ex epidemióloga del Estado, Ángeles Rodríguez.

Según Rodríguez, en el caso del COVID-19, priorizar a poblaciones vulnerables y en mayor riesgo en el esfuerzo de vacunación fue lo correcto. Sin embargo, opinó que -cuando se alcance el 80% de estos sectores- se debe vacunar a “todo brazo disponible” para seguir bajando la transmisión.

La meta debe ser llegar a la inmunidad de rebaño antes de otoño, pues en esa época se recrudecen los virus respiratorios, dijo Rodríguez. Agregó que urge evitar que otra cepa más resistente a las vacunas disponibles se propague por la isla.

Opinó, además, que las vacunas más efectivas, como las de Pfizer y Moderna, deben administrarse en poblaciones vulnerables, mientras la de Johnson & Johnson, con un poco menos de efectividad, en personas con menos riesgo.

“La infección se va a ir, como pasó con el chikungunya, cuando no pueda saltar de una persona a otra. Como todo virus, el COVID-19 no se puede reproducir por sí solo”, dijo Rodríguez, al advertir que hay que estar vigilantes a que no haya transmisión de animal a humano.

Para la ex cirujana general de Estados Unidos Antonia Coello Novello, la inmunidad de rebaño contra este virus se alcanzará más fácilmente cuando se abra su vacunación a nivel masivo.

Como ejemplo, mencionó las recientes vacunaciones en Culebra y Vieques, donde se vacunó el 83 y 80% de sus residentes.

“Hay que eliminar la burocracia. Hacer vacunaciones en masa y en horarios que se les facilite a personas que trabajan, de 6:00 p.m. a 12:00 a.m. Que no sea con citas, sino ‘first come, first serve’ (atender en orden de llegada)”, sostuvo.

La excomisionada de Salud de la ciudad de Nueva York advirtió que ya se han vacunado casi 800,000 personas en la isla, pero se debe alcanzar 2.2 millones para lograr inmunidad de rebaño.

“Esto no es vacunar para la influenza (anual), esto es una pandemia”, resaltó, al advertir que duda que se alcance, en la isla, la inmunidad de rebaño para julio como se pretende, a menos que se abra la vacunación a nivel masivo.

El presidente estadounidense Joe Biden ordenó, la semana pasada, a los estados y sus jurisdicciones abrir la elegibilidad de esta vacuna a todos los adultos a partir del 1 de mayo. El fin, dijo, es que la gente comience a reunirse en pequeños grupos a partir del 4 de julio.

Mientras, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, reconoció los retos que se han enfrentado en el acceso y distribución de la vacuna, como el que llegaran a la isla menos de las esperadas originalmente y los retrasos de envíos por tormentas de nieve.

“Mi recomendación es seguir el orden (de la vacunación). Hay que estar pendientes a las múltiples variantes (del COVID-19), pero dicen que la inmunidad de rebaño se espera para septiembre”, dijo Ramos, al comentar que una de las vacunas que se espera podría estar disponible en un futuro cercano es la de Novamax.

Un estudio de Inglaterra encontró que esta vacuna es un 90% efectiva.

Por su parte, el infectólogo Miguel Colón comentó que entre las 500,000 personas que se estima se han infectado con el virus en la isla, junto a las más de 700,000 ya vacunadas, hay más de 1.2 millones de personas en Puerto Rico con anticuerpos al COVID-19.

Lamentó, sin embargo, la discrepancia que hay entre las cifras de vacunas recibidas, distribuidas y administradas, por lo que urgió a que se corrijan esos datos a la brevedad posible para que este antídoto siga llegando a la isla.