El locutor salsero y narrador deportivo Luis Guillermo ‘Guillo’ Droing Laboy falleció hoy tras un incendio en su residencia, en la Comunidad Playa, de Salinas, confirmó la alcaldesa de ese municipio Karilyn Bonilla.

El comisionado de Bomberos, Marcos Concepción, indicó a El Nuevo Día que dos unidades de bomberos de Salinas y una de Guayama respondieron a un fuego registrado en una casa de madera y zinc, en horas de la mañana.

“La residencia fue pérdida total,el incendio se propagó muy rápido”, indicó sobre el siniestro que fue controlado y no se propagó a otras áreas.

El cuerpo de Droing Laboy fue encontrado durante los esfuerzos de las autoridades por apagar el incendio.

Aún se investigan las causas, en colaboración con la Unidad de Explosivos.

La alcaldesa de Salinas destacó en un comunicado que el locutor nacido en Guayama el 2 de febrero de 1949, fue reconocido y respetado como uno de los mejores animadores de su generación en la radio boricua. También como gran conocedor de la música caribeña, particularmente la salsa, género que colaboró a impulsar en la región Sur a través de las varias audiciones que creó en la ponceña WZAR 101.9 FM, cuya programación dirigió desde 1974.

El comunicador también fue presentador de eventos como los conciertos de la Fania All Stars y el Festival Internacional Varadero 1981, en Cuba.

Comenzó su vida profesional en Radio WHOY AM, de Salinas, en 1967, bajo la tutela de Luis Antonio ‘Wito’ Morales. Más tarde se incorporó a Radio WCPR AM, de Coamo, en la que llegó a ocupar el cargo de director de Programación. Luego logró una posición ejecutiva en la Ponce Broadcasting Corporation, empresa que agrupaba las radioemisoras Radio WLEO AM y WZAR FM de Ponce, Radio WLEY AM de Cayey y Radio WKFE AM en Yauco.

Guillo Droing también produjo programas de salsa para radioemisoras de México, Colombia, República Dominicana y Estados Unidos, mismos que grababa en los estudios de WZAR 101.9 FM. En 1981, la revista Record World lo galardonó como una de las Personalidades de la Radio Más Destacadas en Latinoamérica. Y, en 1989, se le concedieron el Premio Diplo y el Premio Paoli correspondiente a Programador Radial Más Destacado. En el 2000, sufrió un derrame cerebral que lo forzó al retiro.

“Nuestras condolencias a su familia, amigos y a todos los fanáticos que disfrutaron de la calidad profesional y conocimientos de Guillo Droig. Que descanse en paz”, dijo Bonilla.