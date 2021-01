El alcalde de San Juan, Miguel Romero, ordenó que las banderas ondeen a media asta por tres días en las dependencias del ayuntamiento tras el fallecimiento del líder espiritual de la Congregación Mita, Teófilo Vargas Seín, mejor conocido como Aarón.

“Mi más sentido pésame y abrazo solidario a la Congregación Mita en San Juan, en Puerto Rico y alrededor del Mundo, ante la irreparable pérdida de su líder y Padre Espiritual, Aarón. El legado de sus aportaciones a favor de las comunidades y de su Iglesia perdurará por siempre. Que en paz descanse”, expresó el alcalde a través de un comunicado de prensa sobre el religioso que tenía 99 años.

El alcalde indicó que se ha mantenido en contacto con la comunidad de la Congregación Mita que, en su mayoría, está ubicada en la capital. Aarón asumió el liderato de la Iglesia en 1970 luego de que falleció su fundadora, Juanita García Peraza, mejor conocida como Mita.

PUBLICIDAD

”Desde que nos enteramos de la triste noticia de la partida en vida de Aarón, he estado al pendiente y me he puesto en la disposición para cualquier cosa que necesite esta comunidad. Es con gran dolor que nos despedimos de un fiel creyente, arraigado a sus creencias, pero por encima de todo, a su comunidad; que descanse en paz”, concluyó el alcalde capitalino”.

La muerte de Aarón fue confirmada ayer por la vicepresidenta de la Congregación, Rosinín Rodríguez Pérez, quien precisó que el líder espiritual se mantuvo rodeado de sus familiares hasta su último momento de vida.

“Hoy nuestra iglesia celebra el nacimiento de Aarón a la vida eterna, descanse en paz nuestro amado padre y líder espiritual, Aarón”, estableció Rodríguez Pérez en unas declaraciones escritas.