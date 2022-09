Un grupo de unas 40 adultas mayores, identificadas como “Las Doñis”, marchó este sábado frente a La Fortaleza en respuesta de los cientos de miles de personas en el país que continúan sin electricidad tras el paso del huracán Fiona.

“Nos estamos manifestando por lo básico, que es el abuso que tiene LUMA y el abandono que el gobierno tiene con toda la ciudadanía puertorriqueña. No creo que haya nadie que se pueda zafar de lo que este abuso representa, primero en las facturas excesivas y, luego, con la falsedad que dijeron de que estaban preparados para una catástrofe”, expresó la portavoz de Las Doñis, la periodista y gestora cultura Graciela Rodríguez Martinó.

Indicó que la convocatoria se hizo desde el viernes por las redes sociales bajo la consigna “Las Doñis ‘tan jaltas”. Agregó que este grupo incluye mujeres desde los 50 años en adelante. La manifestación comenzó a las 4:00 p.m. y duró cerca de una hora.

En medio de un piquete gritaron que estaban cansadas del “abuso del sistema” y exigían la salida del consorcio de LUMA Energy mediante la frase: “Que se vayan ellos”.

“Lo que buscábamos era un espacio para gente que sabíamos que está molesta, que quiere protestar, pero no tiene esa cultura o se intimidan con los guardias o cosas que pueden suceder. Pensamos que era una manera fresca de renovar ese espíritu de lucha que sabemos que existe”, explicó Rodríguez Martinó.

Recalcó que las peores consecuencias del desastre de la falta de energía eléctrica, tras el paso de Fiona, las han sufrido la población mayor en el país, compuesta en su gran mayoría por mujeres.

“Nuestras ciudades no están hechas para ancianos. Están hechas para poner un viejo en el rincón, y encima de eso que no tiene electricidad... Le quitas lo poco que tiene”, dijo emocionada la comunicadora.

Graciela Rodríguez, derecha, fue la portavoz de la manifestación. (Vanessa Serra Díaz)

Además, sostuvo que la vida de muchas personas mayores depende de la electricidad para tratamientos como diálisis, respiradores, entre otros.

“La tercera persona que llegó me dijo: ‘Yo no venía, pero mami me dijo que se le volvió a ir la luz y ella necesita oxígeno’. El estar sin luz se ha convertido en otro dolor de cabeza”, compartió Rodríguez Martinó.

“Es invivible el país”, denunció la portavoz mientras sus compañeras coreaban consignas de lucha adaptadas a la población de adultas mayores.

“Que no me llamen doña, llámenme candela. Candela, candela... la doña da candela”, cantaban.

La cantante Josy Latorre, de 71 años, llegó a la convocatoria desde Aguas Buenas, municipio montañoso que fue afectado por derrumbes y en algunas partes aún residentes no tienen servicio de energía eléctrica.

“Esta mañana aún no tenía luz, y hace unos días llegó el agua. Sin embargo, creo que se trata de lo que está pasando a nivel de Puerto Rico porque, aunque a mí me llegue la luz y a la gente del suroeste no le llegue, yo no puedo estar relajada y tranquila”, expresó Latorre.

Asimismo, Melanie Pérez Ortiz, de 54 años, asistió a la manifestación por el coraje que siente de que los servicios esenciales como la energía eléctrica y el agua potable no estén garantizados. Compartió que le preocupa la salud de su madre por las constantes interrupciones en los pasados días.

“En este país, circula muchísimo dinero, pero no va a dónde tiene que ir, que son los servicios esenciales. Nos están robando. Se pasaron de descarados. Vine con mis compañeras doñas. La consigna ‘las doñas unidas jamás serán vencidas’ jamás tuvo mayor realidad”, epxresó Pérez Ortiz.

“Tenemos que seguir luchando, y prender esta mecha. Que esta voz no se calle y sigamos adelante. Iniciamos las doñitas y venimos a alzar nuestra voz y defender lo nuestro. (...) Que se vayan ellos”, recalcó, por su parte, Christie Capetta como conclusión de la manifestación.