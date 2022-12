Al conmemorarse este domingo el Día Internacional del Migrante, portavoces de proyectos u organizaciones que atienden esa población en Puerto Rico recalcaron que las migraciones en el Caribe no se detendrán debido, principalmente, a los efectos del cambio climático y la crisis económica por la que atraviesan países de la región.

“La situación migratoria no va a parar y cada vez será mayor porque hay una relación muy estrecha entre la deuda, el cambio climático y la migración. Vemos que mucha de la gente que está migrando es producto del cambio climático, y el ejemplo más concreto en el Caribe es Puerto Rico y Haití”, afirmó Hilda Guerrero Núñez, activista y líder comunitaria de Comuna Caribe.

Recordó que, raíz del huracán María, en 2017, cientos de miles de puertorriqueños emigraron a otras partes del mundo, principalmente hacia Estados Unidos.

“Puerto Rico es uno de los países que más migrantes tiene alrededor del mundo. Tiene más población fuera de Puerto Rico que en la isla, y es una situación que tiene que ver con la deuda y el cambio climático porque las políticas neoliberales para poder pagar unas deudas, que son impagables, traen políticas de austeridad, y las personas buscan un mejor porvenir”, sostuvo.

Insistió en que el cambio climático guarda estrecha relación con la deuda pública, y a modo de ejemplo, dijo que la deforestación para pagar obligaciones de los gobiernos ocurre por todo Latinoamérica. Mencionó también la explotación minera en República Dominicana.

“La mayoría de las personas que también salen de Centroamérica vienen huyendo de la deforestación, las inundaciones, terremotos y huracanes provocados por el cambio climático”, indicó Guerrero Núñez, quien nació en República Dominicana y llegó a Puerto Rico muy joven.

De acuerdo al Informe Anual de Migración de la Organización de las Naciones Unidas, el número estimado de migrantes en el mundo ha aumentado durante las últimas cinco décadas. “Más de 59 millones fueron personas internamente desplazadas a finales de 2021″, establece la entidad.

Perder la vida en el trayecto migratorio

La ONU estima que más de 50,000 migrantes han perdido la vida en rutas migratorias en todo el mundo desde el 2014. En mayo, al intentar llegar a las costas de Puerto Rico, 11 haitianas murieron al naufragar cerca de la Isla Desecheo.

“Lo más difícil durante este año ha sido identificar los cuerpos de las 11 haitianas fallecidas en el mar. Cuando vi los cadáveres, que eran jovencitas, me impactó bastante… Como tantos jóvenes, buscan una mejor vida y se encontraron con la muerte”, comentó Leonard Prophil, haitiano radicado en Puerto Rico que brinda asistencia a los migrantes cuando son intervenidos.

En otra embarcación que naufragó, el 25 de agosto, mencionó que lo más complicado fue identificar los familiares. “Solo pude conseguir a una familia para que vinieran al funeral”, abundó.

Estas muertes reflejan la verdadera vulnerabilidad que enfrentan hombres, mujeres y niños que se exponen a viajes inseguros en el paseo de la Mona, entre República Dominicana y Puerto Rico, en busca de salir de la crisis de inseguridad que vive Haití, apuntó.

Tan solo el pasado año fiscal federal -entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022-, la Patrulla Fronteriza detuvo 1,640 migrantes, incluidos 929 haitianos, 499 dominicanos, 142 venezolanos, 37 cubanos, seis colombianos y dos ecuatorianos.

En comparación con el año fiscal 2021, las cifras han aumentado significativamente porque, entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021, hubo 670 detenciones, entre ellas, de 310 haitianos y 354.

Piden abrir espacio para migrantes

Prophil compartió a este medio que se comunicó con el arzobispo de San Juan, monseñor Roberto González Nieves, para que identificara algún colegio abandonado o alguna escuela pública en desuso que se pueda restaurar con ayuda del gobierno para convertirlo en un hogar transitorio para migrantes en lo que se reencuentran con sus familias en Estados Unidos.

Indicó que González Nieves le notificó por escrito que la Arquidiócesis no tiene ningún edificio disponible por el momento, pero que auscultaría con el gobierno si pueden facilitar una de las escuelas que han sido clausuradas.

“Deseo que se cumpla esa petición porque eso no lo están haciendo para mí. No solamente predicar misericordia, sino hacer la misericordia con hechos concretos. Eso es lo que yo quiero para todos los migrantes hoy”, expresó Prophil.

“Las experiencias con los haitianos me han enseñado a ser parte de la solución y me han abierto puertas para ayudar. Si me ofrecen un país donde quisiera hacer mi vida, elegiría mil veces Puerto Rico. Es un pueblo donde vive gente con corazón”, contó Prophil, al mirar todo lo que ha hecho el pueblo puertorriqueño por ayudar a los suyos.