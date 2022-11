Luego de asistir a los haitianos del grupo de 104 migrantes que fueron abandonados en Isla de Mona hace tres semanas, el activista haitiano e intérpetre de creole Leonard Prophil denunció este miércoles, en vista pública del Senado, como una violación de derechos humanos que los centros de detención en Aguadilla y la División de Vigilancia Marítima de las Fuerzas Unidas (FURA) no cuenten con los traductores necesarios para atender a sus compueblanos al llegar a Puerto Rico.

“Es una violación de derechos humanos hacia el inmigrante cuando no hay una persona que pueda traducir. Especialmente, los jóvenes que he escuchado (refugiados haitianos) me dicen: ‘Leo, ellos no me entienden. Hablamos por señas y a veces decimos una cosa, y entienden otra’. Mi petición es de tener un enlace con el gobierno federal y con FURA porque hace falta traducción de francés y creole en esos centros de detención”, exclamó Prophil en vista pública de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado sobre la migración haitiana.

Mientras tanto, personal de FURA y el Departamento de Seguridad Pública (DSP) aseguró que tienen los mecanismos para solicitar traducción por parte de profesionales del Departamento de Justicia, y explicó que suelen hacerlo cuando hay alguna comisión de delito.

“El mecanismo está y los miembros de la Policía son adiestrados. Cuando hay una necesidad de traducción hay unos protocolos para ello”, indicó en su ponencia la licenciada Omara Arias Nieves, en representación del DSP y acompañada por el teniente Wilberto Pérez de la Torre y el agente José Díaz, de FURA.

La comisión presidida por la senadora Ana Irma Rivera Lassén busca, mediante la Resolución del Senado 209, investigar cuáles son las condiciones que enfrentan las personas migrantes cuando llegan a Puerto Rico, entre ellas muchas mujeres que son violentadas en Haití por gangas de secuestradores.

El teniente Pérez de la Torre precisó que, desde el 1 de enero al 31 de octubre de 2022, FURA ayudó a la Guardia Costera en intervenciones con 417 personas de estatus migratorio no definido. “Son bien pocas las personas que se expresan sobre lo que han vivido en ese viaje”, abundó.

La licenciada Arias Nieves estimó que el personal de FURA es adiestrado cada dos años bajo la Orden General 600, Sección 626, titulada “Intervención con Personas Extranjeras”.

Un espacio digno para haitianos

Además, Prophil solicitó a las autoridades identificar un edificio o estructura en el que se puede establecer un refugio en lo que “se unifica al inmigrante con su familiar”, la mayoría residiendo en Estados Unidos.

“Hay poca ayuda para Haití, pero puedo decir que el pueblo de Puerto Rico es bien generoso. Estamos solicitando al gobierno de Puerto Rico, dentro de sus posibilidades, un centro de alojamiento especialmente para esos jóvenes haitianos cuando lleguen mientras se contacta con sus familiares. Un centro transitorio que pueda tener baños, dormitorios...”, dijo el líder haitiano, que en los pasados meses ha tenido que identificar sobre 16 cuerpos de haitianos fallecidos en altamar.

Explicó que normalmente los refugiados se ubican en la parroquia San Mateo, en Santurce, en donde son cuidados por voluntarios dirigidos por el padre Olín Pierre. “Necesitamos un espacio que sea realmente suficiente”, insistió.

Prophil comentó que recibieron, la semana pasada, 17 jóvenes haitianos, la mayoría fueron mujeres.

“Me uno a la petición del hermano Prophil de tener espacios dignos y también pido leyes justas migratorias y que cesen las deportaciones, y sobretodo en estos momentos en que el pueblo haitiano está enfrentando una crisis. (...) Cada vez, veremos más mujeres (migrando) con sus crías”, explicó la portavoz de Comuna Caribe, Hilda Guerrero, quien añadió que en enero van a iniciar un curso de creole.

La líder comunitaria y activista feminista señaló que el no contar con recursos de intérpretes de creole cuando llegan o son abandonadas en la isla se suma a los traumas que cargan las sobrevivientes de la travesía o los que pasaron en Haití tras la crisis de seguridad.

Insistió en que las autoridades deben “recibir con dignidad a esas personas y, especialmente, a las mujeres y sus crías, quienes son las más violentadas”.

En la vista pública, asistieron también estudiosos de la situación política y económica en Haití. Los especialistas coincidieron en que Puerto Rico representa un terreno “tránsitorio” para que los migrantes se encuentren con sus familias en Estados Unidos.

El economista haitiano radicado en Puerto Rico, el doctor Paul Latortue, explicó que la moneda nacional se ha devaluado “casi un 200%” en los últimos dos años.

“No se va a resolver el problema si no hay una estrategia socioeconómica para atender a los más vulnerables en Haití”, expresó el exdecano de la Facultad de Administración de Empresas del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Además, compartió que no son muchos los haitianos viviendo en . “Quizás no hay mil haitianos en Puerto Rico. Debo decir que, en los años recientes, sí hay un flujo de haitianos que vivían en Santo Domingo que están viniendo, (pero no se quedan)”, dijo Latortue.

El sociólogo Aaron Gamaliel Ramos mencionó que las Bahamas, República Dominicana y Puerto Rico son “países de tránsito” para los haitianos. Destacó que la migración haitiana es de las más grandes en el mundo debido a la inseguridad en las calles y la incapacidad del Estado haitiano de dar seguridad a sus ciudadanos.

En relación a información publicada en NBC News sobre que el gobierno de Joe Biden está analizando movilizar temporamente migrantes haitianos en un tercer país o la ampliación de la capacidad de una instalación existente en la prisión estadounidense de Guantánamo, Cuba, el doctor Gamaliel Ramos expresó su indignación.

“Un problema de grandes proporciones. (Esa expresión del presidente) me parece que refleja una visión carcelaria que tienen de la migración. Me parece una aberración que habría que repudiar”, manifestó el experto en Haití.

Asimismo, el portavoz del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en Puerto Rico, el abogado José Rodríguez advirtió sobre la violencia contra los niños en Haití. “Entre los abusos más documentados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) más frecuentes, se detallan que más del 20% de los niños han sido víctima de violencia sexual, más de la mitad vive bajo pobreza extrema, con ingresos de $1.23 dólar al día”, detalló en su ponencia.

“Aspiramos a que Puerto Rico, más que un país de tránsito, sea uno de acogida”, concluyó, por su parte, la senadora Rivera Lassén.