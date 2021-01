El centro regional de vacunación ubicado en el Coliseíto Pedrín Zorrilla en San Juan, el primero que comenzó a operar el pasado 23 de diciembre, está listo para recibir este miércoles el regreso de unos 1,200 profesionales de salud que deben recibir ese día la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, aseguró el ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes.

“Tienen que volver al Pedrín Zorrilla”, sostuvo Reyes en referencia a la totalidad de las personas que como parte de la fase 1-A recibieron la primera dosis ese día. Dicho centro de vacunación fue el primero de seis que se encuentran operando actualmente, bajo la responsabilidad de la Guardia Nacional. La vacuna que se ha utilizado en estos centros es la de Moderna, por lo que la segunda dosis debe ser administrada a los 28 días de haber recibido la primera.

Para los que fueron vacunados el 23 de diciembre en el Pedrín Zorrilla, ese periodo se cumple este miércoles.

“Si usted vino de Mayagüez, tiene que venir al Pedrín Zorrilla; si vino de cualquier punto de la isla, tiene que venir al Pedrin Zorrilla, no puede ir a vacunarse a ningún otro sitio (para esa segunda dosis)”, enfatizó el ayudante general.

El primer día de vacunación en el mencionado centro regional se caracterizó por una enorme fila de vehículos que desde tempranas horas de la madrugada llegaron hasta los predios del Coliseíto para hacer fila, lo que provocó que en un momento dado la Guardia Nacional cerrara los portones de entrada tras alcanzar la capacidad de vacunación, y el malestar de decenas de profesionales de la salud que trabajan fuera de hospitales y que habían sido convocados para vacunarse.

Sin embargo, aunque se había anunciado que habría una apertura de centros regionales adicionales, ese día llegaron profesionales de la salud de distintas regiones además de San Juan, lo que aumentó el ataponamiento. Aunque se ha hablado del desarrollo de un sistema de citas para evitar este tipo de ataponamientos, el Departamento de Salud a esta fecha no ha lanzado dicha plataforma.

“Queremos hacerlo con eficiencia. Solicitamos que no madruguen ni hagan la fila kilométrica que hubo aquel día, no hay necesitad de esa fila”, manifestó Reyes, aunque reconoció que los turnos de vacunación se distribuirán por orden de llegada. “Tiene que ser por orden de llegada porque todavía no hay un sistema de turnos”, expresó.

No obstante, el funcionario aseguró que la logística en el centro de vacunación permite que la operación transcurra con fluidez. Además, el número de estaciones de vacunación disponibles en el Pedrín Zorrilla aumentó a 30. El día de la apertura de dicho centro la cantidad de estaciones era 16.

El ayudante general enfatizó en que el miércoles deben llegar al Pedrín Zorrilla exclusivamente las personas cuya tarjeta de vacunación indica que fueron vacunados el 23 de diciembre. “La tarjeta dice la fecha. Es algo que vamos a estar verificando”, puntualizó, al sostener que a partir del miércoles, se comenzará a administrar la segunda dosis a cada individuo exactamente en el día 28 desde que recibió la primera dosis. Reyes sostuvo que entre el jueves y el viernes de la pasada semana la Guardia Nacional recibió en la isla la totalidad de las segundas dosis correspondientes a los primeros días de vacunación en el Pedrín Zorrilla.

La administración de la segunda dosis en el Pedrín Zorrilla se llevará a cabo al mismo tiempo que continúa la administración de la primera dosis para los trabajadores de primera línea correspondientes a la fase 1-B de vacunación. La mayoría de las estaciones, sin embargo, estarán dedicadas a la segunda dosis, aseguró el ayudante general. En cuanto a la logística, indicó que los trabajadores de primera línea deberán entrar por la puerta ubicada en el lado oeste del Coliseíto, mientras que los profesionales de la salud que acudan a recibir la segunda dosis utilizarán la entrada principal, en el lado este.

El segundo centro de vacunación comenzó a operar el 30 de diciembre en el Centro de Bellas Artes en Caguas, por lo que la administración de segundas dosis allí iniciaría la príxima semana. Luego, el 5 de enero, iniciaron sus operaciones los centros en el Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón, el Palacio de Deportes en Mayagüez y el Coliseo Salvador Dijols en Ponce. Asimismo, comenzó a operar el 9 de enero el centro de vacunación ubicado en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina en Arecibo.

Reyes indicó que, además de que cada indivduo debe estar atento a la fecha para la segunda dosis colocada en su tarjeta de vacunación, las personas recibirían una notificación electrónica a como de recordatorio.