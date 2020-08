Puerto Rico está inmerso en un caos sin precedentes luego de que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no cumplió con la entrega de las papeletas de las primarias del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP) a la mayoría de los colegios electorales.

Esto es lo que sabemos de las primarias en Puerto Rico

-El PPD y el PNP acordaron posponer hasta el domingo, 16 de agosto, las primarias en aquellos colegios electorales que no abrieron a las 1:45 p.m. de hoy por falta de papeletas y otros equipos. El horario de la votación será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

-Aquellos colegios electorales que sí recibieron las papeletas y equipos necesarios podrán operar hoy hasta cumplir con ocho horas de funcionamiento, las que comenzarán a contar desde que abrieron a los electores. Es decir, el horario de funcionamiento de cada colegio electoral será diferente.

-Los colegios electorales que funcionaron hoy no podrán abrir el próximo domingo, por lo que los ciudadanos deben asegurarse si su colegio abrió o no. De lo contrario, no podrían votar el domingo que viene.

PUBLICIDAD

-Por determinación de la CEE, está prohibido que hoy se divulguen datos preliminares de cualquier colegio del PNP o PPD. Ante eso, las máquinas de escrutinio electrónico serán apagadas.

-Los maletines y máquinas de escrutinio serán guardadas en las bóvedas del PPD y PNP en la sede de la CEE, en Hato Rey.

-La gobernadora y precandidata a la gobernación por el PNP, Wanda Vázquez Garced, catalogó como “insostenible” el caos primarista y urgió a buscar una solución al problema, mientras que el también precandidato a La Fortaleza por ese partido, Pedro Pierluisi, indicó que no está de acuerdo con la suspensión de la votación hasta el domingo. “Es una barbaridad”, dijo.

-De otro lado, la precandidata a la gobernación por el PPD, Carmen Yulín Cruz, solicitó la anulación total de la votación y que los votos que se emitieron hoy no se contaran. Lo mismo pidió el precandidato Carlos Delgado Altieri, mientras que Eduardo Bhatia reclamó que las primarias se detuvieran y se retomaran otro día.