Los beneficiarios de la Reforma de Salud que padecen de Hepatitis C tienen ahora dentro de su cubierta un medicamento que la Administración federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó hace tres años para el tratamiento de adultos y ciertos niños de 12 años que padezcan de esta condición.

Mavyret es el nombre de este tratamiento diseñado para el tratamiento de la hepatitis C, enfermedad viral que causa inflamación del hígado que puede conducir a un deterioro de la función de este órgano o a insuficiencia hepática.

En conferencia de prensa esta mañana, el director de la Administración de Seguros de Salud (ASES), licenciado Jorge Galva, anunció que ya identificaron 15,000 pacientes que se podrán beneficiar del mismo.

“A pesar de los efectos de la pandemia, hemos logrado orientar y alistar a 352 beneficiarios”, dijo Galva.

Al 1 de octubre en la Reforma de Salud habían 1,160,819 beneficiarios.

El funcionario recordó que el pasado 26 de marzo le notificó a todas aseguradoras que administran el Plan de Salud del Gobierno, así como grupos médicos, médicos primarios, dentistas y proveedores participantes del Plan Vital del comienzo de esta iniciativa que busca cubrir los costos asociados a este medicamento.

“De esta forma, salvamos vidas, promovemos el bienestar de nuestros pacientes, logramos reducir los trasplantes de hígado y reducir la causa principal de muerte por enfermedades crónicas del hígado. Por otro lado, logramos economías de miles de dólares en la utilización médica de estos pacientes. Para que tenga una idea un trasplante de hígado le cuesta al Estado 209,000 dólares. Nuestra inversión es de 28,000 dólares por un tratamiento que dura ocho semanas. Pero sobre todo salvamos la vida que es lo más importante”, sostuvo.

Según Galva, se estima que en Puerto Rico aproximadamente 2.3% de la población padece de Hepatitis C.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Oficina del Fondo para Servicios Contra Enfermedades Catastróficas Remediables, doctora Rossana Martínez Barbosa, indicó que esta iniciativa ayudará a que más personas puedan beneficiarse del Fondo, el cual tiene un presupuesto fijo anual de $10 millones.

“Para este año hemos autorizado 33 trasplantes de hígado que cada uno tiene un costo para el Estado de 209,000 dólares para un total de 6.7 millones de dólares. Ahora con este tratamiento disponible que cura la hepatitis C estos fondos se podrán maximizar y asignar a solicitudes de otras enfermedades remediales”, manifestó Martínez Barbosa.

Por su parte, Galva informó que el proceso que se estableció inicialmente era que el médico primario era el que ordenaba pruebas clínicas de laboratorio. De resultar positivas, se refiere al paciente a un especialista. Las recetas para el referido del medicamento, indicó, debían ser expedidas por gastroenterólogos, infectólogos, hepatólogos, especialistas en trasplantes de hígado y riñón y médicos certificados en VIH. Mientras, los médicos especialistas tenían que enviar copia de la receta y la orden de solicitud de autorización a la organización de salud del paciente.

"Aunque este proceso se mantiene, en este mes divulgué una carta circular para la inclusión de médicos primarios certificados como prescriptores de Hepatitis C con el objetivo de ampliar el proceso para nuestros beneficiarios del Plan de Salud Vital al tratamiento de Hepatitis C para pacientes no complicados. Asimismo, libre de costo y de manera virtual hacemos disponible para los médicos la Certificación a través de “Empire Liver Foundation” y en colaboración con el Colegio de Médicos. Este jueves, 29 de octubre, 5 y 12 de noviembre tenemos programada varias secciones a las 4:30 pm", indicó Galva.

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos, doctora Giselle Rivera Miranda, aplaudió la iniciativa y anunció que que a los pacientes de Reforma se le proveerá un Programa de Adherencia del medicamento y se orientará al paciente sobre su condición y la importancia de completar sus terapias.

“Estamos muy contentos de que se haya adoptado esta medida de sostenibilidad que protege a pacientes vulnerables dando acceso a una cura a su enfermedad”, concluyó, por su parte, el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio Médico.