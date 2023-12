Hace apenas poco más de dos meses, Itza Rivera perdió a su hijo de 22 años, Keneth Fonseca, quien fue impactado por un conductor ebrio, cuando conducía una motocicleta, en el kilómetro 25.2 del expreso PR-22, en Arecibo.

“Fue un día agonizante. Trabajo de noche, y ese día lo tenía libre. Estaba descansando. A las 3:00 a.m., vino la Policía a mi casa y me dijeron que mi hijo había tenido un accidente. (…) Cuando llegué a la sala de emergencias, ya él había fallecido; precisamente en ese momento”, contó conmovida Rivera, acompañada por la novia de su hijo, Génesis Franco, en una actividad de Mothers Against Drunk Driving (MADD) en Puerto Rico, celebrada este sábado.

Aún no se le han radicado cargos a Anthony Rosado Pérez, quien alegó que impactó la motora de Fonseca en el carril derecho y arrojó 0.193% de alcohol en su organismo, excediendo el límite de .08% que establece la Ley 22 de Vehículos y Tránsito.

“Todo el mundo tiene vida social, pero es tener conciencia para decidir hasta dónde llegamos. Creo es un dolor más que grande, como sucedió con mi hijo. Es un dolor de madre, novia, amigos, familiares y tantas personas que están sufriendo… Se debe pasar la llave o llegar hasta cierto límite. Nosotros conocemos nuestro cuerpo”, insistió Rivera.

Itza Rivera, madre Keneth Fonseca, acompañada por la novia de su fenecido hijo de 22 años, Génesis Franco. (Vanessa Serra Díaz)

Desde la serenidad del Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, un grupo de víctimas participó de la actividad “Dándole Vida a Mis Memorias”, con la intención de recordar y honrar a sus seres queridos fallecidos o lesionados a causa de un conductor ebrio.

Hasta octubre, agentes del Negociado de la Policía habían intervenido con 4,556 conductores en estado de embriaguez en lo que va de 2023, una cifra que sobrepasa los datos reportados para los años naturales 2021 y 2022, cuando se realizaron 3,563 y 2,541 fiscalizaciones, respectivamente, relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas.

Lizbeth González perdió a su hijo Héctor Manuel Cintrón González, en 1998, cuando solo tenía 11 años, en Vieques. Un conductor arrojó .19%, lo mismo que dio Rosado Pérez tras el impacto que le hizo a Fonseca.

“Me detuve en la carretera porque había un juey, y él (su hijo) se bajó del carro para tomarlo. Otro conductor vino, no lo vio y lo impactó. No se paró tampoco. Lo voló como 90 pies. Él arrojó .19% en la sangre. No cumplió condena alguna… (Héctor Manuel) tendría 37 años ahora en vida”, expresó González, quien comentó que aún ve por su pueblo al hombre que le arrebató la vida a su pequeño.

Lizbeth González colocó una fotografía de su hijo junto a unas velas en la entrada del gazebo de la actividad de MADD. (Vanessa Serra Díaz)

Dentro de todo el dolor que ha vivido durante los últimos 25 años, aseguró que ser parte de MADD le ha ayudado a servir de testimonio de fortaleza a otras madres en su misma situación. Después de la pérdida de su hijo, continuó su profesión de maestra de Educación Especial en la Isla Nena, de la cual se retiró hace cuatro años.

“Nosotras, las madres contra los conductores borrachos, no te decimos que no bebas, pero pasa la llave si crees que no puedes guiar. No se mata casi nunca el borracho, matan a alguien. Sufro mucho el dolor ajeno cada vez que hay un caso. Eso es una familia destruida”, lamentó González.

Como parte de las actividades, la presidenta de la Asociación de Tanatología, Myrna Robles, y su esposo también tanatólogo, Herminio Díaz, ofrecieron una charla sobre cómo manejar el proceso de duelo, enfocándose en la autocompasión y el valor del perdón para sanar.

“Nuestra intención era que madres, padres, hijos, abuelos, amigos y todo aquel que haya experimentado la tormenta de perder a un ser querido por la decisión que tomó alguien de conducir borracho tuviera un espacio para buscar consuelo y sanación”, explicó, entretanto, la directora de MADD en Puerto Rico, la licenciada Melissa Ramírez.

En la actividad, estuvo presente la licenciada Melissa Ramírez, directora de MADD en Puerto Rico. (Vanessa Serra Díaz)

Además, participaron de la actividad de sanación colectiva la líder Laura Pérez Hernández, sobreviviente al impacto de un conductor ebrio en el que perdió su pierna hace tres años; su madre, Lissette Hernández; y su hermana, Marla Pérez Hernández, fundadora de la organización Valor que Transforma.

La Comisión para la Seguridad en el Tránsito estima que una de cada tres muertes en las carreteras es ocasionada por conductores que están bajo la influencia del alcohol. El Observatorio de Seguridad Vial en Puerto Rico documentó que, en 2022, ocurrieron 841 choques a causa de conductores ebrios, en los cuales 30 personas fallecieron.

“Detengámonos y optemos por apoyar a las víctimas de este delito 100% prevenible. Esta conducta individual, totalmente prevenible, impacta a todos y todas, en todas las esferas de nuestra sociedad. Juntos lograremos un futuro de no más víctimas de conductores ebrios. Esa es nuestra misión”, exhortó Ramírez.