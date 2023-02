Pese a los múltiples esfuerzos de prevención, el problema de conductores ebrios sigue siendo uno recurrente en el país, hasta el punto de que, tan solo en 2022, cobró la vida de 84 personas.

“Te quiero pedir perdón en nombre de esa persona que te hizo ese daño, porque yo le pude haber hecho eso a otra persona”, recordó Laura Pérez Hernández sobre lo que le dijo un conductor sentenciado por guiar borracho, después de escuchar su conmovedora historia en un panel de impacto.

La joven de 27 años es sobreviviente de un incidente con un conductor ebrio que la atropelló y provocó que le amputaran su pierna izquierda, en 2020.

La negligencia de conducir ebrio muchas veces se suma al exceso de velocidad y utilizar el teléfono mientras se guía, entre otras conductas peligrosas en las vías.

Desde el 1 de enero hasta el 17 de febrero de este año, han ocurrido 38 fatalidades por accidentes de tránsito, aunque no todas han sido causadas por conductores ebrios. El 2022 cerró con 271 fatalidades por choques de vehículos, entre ellas 84 fueron provocadas por conductores ebrios.

Además, en el pasado fin de semana, se arrestaron a 96 personas por guiar borrachas: 85 hombres y 11 mujeres, en tan solo dos días.

“Te cambia la vida, y no solamente físicamente porque te falte una extremidad, sino que obviamente esto afecta tus emociones, pensamientos, tu independencia… Yo dejé de trabajar, por lo que te afecta económicamente también”, abundó Pérez Hernández.

Laura Pérez Hernández participa de los paneles de impacto de víctimas de la Assmca para crear conciencia sobre los efectos de guiar en estado de embriaguez. (Jorge A Ramirez Portela)

La tarde del 27 de septiembre de 2020, mientras conducía con su abuela, fue impactada por un primer conductor que presuntamente estaba borracho en la carretera PR-102, en Mayagüez. Cuando estaba fuera de su auto y su familia había llegado a ayudarle, otro conductor, identificado como Daniel Ortiz, la atropelló dejándola inconsciente. Además, el hombre impactó a su mamá, Lissette Hernández, y a su amiga Giovanna Albino.

El hombre arrojó .20% de alcohol, excediendo el límite de .08 % que establece la Ley 22 de Vehículos y Tránsito. A dos años y medio de la tragedia, aún espera por su lectura de sentencia.

Todas participan de los paneles de impacto de víctimas de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) para crear conciencia sobre los efectos de guiar borracho.

“El propósito es que ellos puedan entender realmente más allá de quizás pasar por la experiencia de impactar a una persona con un vehículo. Pensaba que lo peor era estar en una cama de hospital por un mes y medio, pero después fue que empezó lo fuerte con las terapias”, reiteró Pérez Hernández.

Peatones en peligro

Dentro de las 38 fatalidades reportadas este año, 17 fueron peatones, nueve conductores, cinco pasajeros, cuatro motociclistas, dos ciclistas y un jinete.

“El renglón de los peatones nos está preocupando porque es bien alarmante. Las edades de las personas fluctúan entre 60 años o más. En altas horas de la noche, estas personas caminando por las vías de rodaje es una preocupación legítima que tenemos porque no tienen la misma agilidad que una persona joven”, advirtió el teniente Elvis Zeno, del Negociado de Patrullas de Carreteras.

Además, la Policía registró el alza en sus intervenciones con conductores en estado de embriaguez desde el año pasado. En lo que va de 2023, el Negociado tuvo 954 intervenciones de conductores ebrios.

Hasta el viernes, se habían arrestado a más de 276 personas por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas este año. De estas 276 personas, 233 fueron identificadas como hombres y 26 mujeres.

El director de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito (CST), Luis Rodríguez Díaz, comentó que la Policía, durante los fines de semana, que son los días donde hay mayor consumo de alcohol, está arrestando entre 100 y 145 personas en promedio.

“Me da como mucha pena y coraje, porque la realidad es que muchos estamos haciendo muchos esfuerzos. Como he dicho en diferentes ocasiones, yo puedo matarme haciendo esfuerzos, pero si esto no va de la mano con que las personas tengan realmente consecuencias legales, las cosas no van a cambiar ahora mismo”, expresó Pérez Hernández.

El conductor ebrio que sea encontrado culpable de manejar se expone en el foro administrativo a multas y la revocación de la licencia. En el ámbito judicial, si le ocasiona daño o la muerte a otra persona, será acusado de incurrir en delito grave, y de ser encontrado culpable, se le impondrá una pena de reclusión.

Desde un lente salubrista

El administrador de la Assmca, Carlos Rodríguez Mateo, insistió en que el problema del alcoholismo debe verse desde una perspectiva salubrista.

“Tenemos que pensar si realmente es que ha habido un aumento de conductores o es que hay una nueva iniciativa de intervención en las carreteras que entonces están visibilizando esos conductores. Por el otro lado, tenemos que ver si nosotros, como país, estamos llevando el mensaje equivocado o contradictorio porque fomentamos que el uso del alcohol en la ciudadanía, pero no educamos sobre su uso problemático en exceso”, explicó Rodríguez Mateo.

El experto indicó que deben mirarse las consecuencias en los accidentes o fatalidades por conductores ebrios, pero también los efectos del alcohol en el cuerpo humano, en las relaciones interpersonales y en la violencia intrafamiliar.

La Assmca ha tenido unas 102 admisiones al Programa de Tratamiento Basado en Evidencia para Conductores que Guían Bajo la Influencia del Alcohol o Sustancias desde el 1 de enero hasta el 17 de febrero de este año. Desde que inició el programa, el 1 de marzo de 2022, ha impactado a 330 personas, todas sentenciadas por violar la Ley 22 de Vehículos y Tránsito.

Su directora, Wilmarie Mejías Morales, indicó que un aspecto revelador de los participantes es que el 45% tiene otros trastornos de salud mental como depresión y ansiedad.

“Los psicólogos correlacionan la ansiedad directamente con todos los efectos que hemos vivido, a través del huracán María, la pandemia de COVID-19, los temblores… El 45% de nuestros participantes en los resultados de las evaluaciones demuestran que tienen otro tipo de trastorno de salud mental”, explicó la trabajadora social.

Detalló que el participante asiste a 10 sesiones durante dos meses. En caso de necesitar un tratamiento más prolongado, porque en la evaluación se le diagnosticó otra condición, pues se hacen los respectivos referidos.

En la evaluación, se hacen entrevistas colaterales en las que algunas parejas de los participantes han compartido que son víctimas de patrones de maltrato que se intensifican con el consumo excesivo de alcohol.

“Los referimos a otros profesionales de la salud y se trabajan paulatinamente ambos. Los psicosociales se mantienen en comunicación con esa otra entidad que está atendiendo al participante para corroborar que la persona siguió su tratamiento y eso se le notifica al tribunal”, indicó.

En la foto, Laura Pérez junto a su madre Lissette Hernández. (Jorge A Ramirez Portela)

Problemática reincidencia

Mejías Morales explicó que la reincidencia muchas veces sucede porque no se reconoce el exceso de consumo de alcohol como una adicción. “El que minimicen las verdaderas consecuencias que puede tener guiar bajo los efectos del alcohol es lo que hace que diariamente un sinnúmero de puertorriqueños tome la mala decisión de conducir bajo los efectos del alcohol”, dijo.

Asimismo, el director de la CST mencionó que los datos del programa muestran que la mayor reincidencia de conductores ebrios ha sido en personas mayores de 50 años.

De los 330 participantes del Tratamiento Basado en Evidencia, 193 personas están entre los 45 a 64 años de edad, por lo que el grosor de esta población se encuentra en edad avanzada. El restante se encuentra entre los 35 y 44 años. Además, 301 se han identificado con el género masculino y 24, con el femenino.

Destacó que el 99% de los participantes se encuentran en el tratamiento o lo culminaron satisfactoriamente, mostrando una mejoría en síntomas relacionados con la depresión y ansiedad.

“Constante estamos orientando a los jueces para ver si, en efecto, nos dan más casos a nosotros, porque hay jueces que a pesar que nosotros hacemos la evaluación y recomendación, los sentenciados pasan al Departamento de Transportación y Obras Públicas (al taller de un solo día). Las personas reincidentes no necesariamente son reincidentes con nosotros”, explicó.

Además, Mejías Morales destacó que los paneles de impacto con víctimas son espacios emotivos que han demostrado, a nivel mundial, reducir la reincidencia.

Rodríguez Díaz insistió en la gran responsabilidad que tienen los anfitriones de actividades en los hogares y de los dueños de comercios, quienes podrían ser demandados por las familias de las víctimas.

“Si ven que una persona está inhabilitada para poder conducir, debe detener el consumo de bebidas alcohólicas porque podría causar una fatalidad en las carreteras y cambiar la vida de toda una familia”, concluyó.