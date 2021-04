Unas 1,760 personas que ya habían recibido su primera dosis de vacuna contra el COVID-19 fueron diagnosticadas con el coronavirus luego de la fecha de inoculación, evidencia un nuevo informe del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos, adscrito al Departamento de Salud, mientras otras 286 personas con su serie de vacunación completada se contagiaron con el virus.

Si bien los datos son una confirmación de que la vacuna no exime a una persona de contraer el virus, un hallazgo significativo del estudio es la reducción en la tasa de sintomatología observada en aquellos con su serie de dosis completada. “En momentos donde se disparan los contagios, ofrece evidencia epidemiológica clara de que las vacunas están funcionando para mitigar las padecencias de esta terrible enfermedad”, expresó Danilo Pérez, analista del Sistema, en expresiones a El Nuevo Día. El análisis de los datos recopilados en las entrevistas al grupo de personas vacunadas con COVID-19, sostiene una reducción de la presencia de síntomas a un 49%, en comparación con hasta un 83% en la población general.

En una entrevista previa en relación con el contagio de inoculados, el presidente de la Coalición Científica, Daniel Colón Ramos, había reiterado que a los vacunados puede darle el virus, pues la vacuna protege de la enfermedad de COVID-19 -es decir, sus síntomas- pero no protege de forma absoluta contra la infección del virus. “Son dos cosas diferentes. La vacuna funciona y protege, pero no es una varita mágica”, subrayó también en una publicación en su perfil en Twitter. “Las vacunas funcionan y protegen contra COVID. Pero un individuo vacunado no es un ser invencible en el contexto de la pandemia”.

El científico y profesor de la Universidad de Yale recalcó, además, que a un vacunado puede darle el virus si la persona está expuesta antes de desarrollar la inmunidad. Desarrollar esa inmunidad puede tomar varias semanas, luego de que la persona reciba las dos dosis de vacuna, en el caso de Pfizer y Moderna, o dosis única, en el caso de Janssen. “Si te vacunas hoy y te expones mañana, estás igualmente de susceptible que lo que estuviste ayer”, sostuvo.

El informe - que considera el periodo del 1 de diciembre de 2020 al 14 de abril de 2021- aclara que los casos con historial de vacunación son aquellos que informan el dato a los rastreadores en el proceso investigativo. En ese sentido, el Sistema Municipal de Investigación de Casos advirtió que el reporte contempla una muestra limitada -de modo que podría haber más contagios entre vacunados sin detectar- que podría ampliarse significativamente si se integraran los datos del Puerto Rico Electronic Immunization System (PREIS).

En cuanto a los lugares de exposición durante los 14 días previo al diagnóstico, las cinco categorías con mayor porcentaje, según identificadas por los casos que informaron haber estado vacunados, fueron el lugar de trabajo, centro comercial, aeropuerto, restaurante y lugares de cuidado prolongado.

De forma detallada, el informe detalla 1,060 casos “prematuramente contagiados”, que contempla aquellos cuyo diagnóstico se registró en los primeros 14 días de la aplicación de su primera dosis, sin distinción de manufacturera de la vacuna.

De igual modo, evidencia 700 casos “parcialmente inmunizados”, que contempla aquellos cuyo diagnóstico se registra luego de los 14 días de su primera dosis, pero antes de los primeros 14 días de la aplicación de una segunda dosis, de ser necesaria.

Asimismo, describe 286 casos “con serie de dosis completadas”, en referencia a aquellos cuyo diagnóstico se registra luego de los 14 días de haber completado todas las dosis concernientes a la vacuna contemplada, entiéndase las dos dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna, o la dosis única de la vacuna de Janssen.