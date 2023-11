Hace 35 años, Héctor Manuel Rosario Camacho llegó al sector Riachuelo de Florida para trabajar la tierra como piñicultor pues, en ese entonces, la producción del fruto estaba en pleno apogeo con cerca de 40 agricultores que lo cultivaban.

Eso marcó la identidad del municipio más joven del archipiélago borincano, que, de pronto, comenzó a conocerse como el “Pueblo de la piña cayena lisa”, debido a la alta producción de esta variedad que, al principio, se confundió con la piña hawaiana.

Para Rosario Camacho, la faena no era nueva, ya que de niño emulaba los pasos de sus abuelos maternos y su padre, que laboraban en sus respectivos terrenos. Por eso, al crecer, se integró a distintas fincas especializadas en el cultivo de la fruta, caracterizada por su dulzura.

Nacido en Arecibo, el agricultor, de 78 años, todavía se mantiene en la “Tierra del Río Encantado”, a donde conserva cultivos de piña en aproximadamente cuatro cuerdas y media.

PUBLICIDAD

“Empecé aquí hace unos 35 años como piñicultor, a través de un señor que se llamaba ‘Chito’ Maldonado, que me consiguió 12 cuerdas en la Autoridad (de Tierras). Ahí, empecé con la famosa (piña) cayena lisa. Era lo que distinguía a Florida”, explicó el hijo de Confesor Rosario Molina y Margot Camacho.

Rosario Camacho emuló los pasos de sus abuelos maternos y su padre. (Isabel Ferre Sadurni Photography)

Fue una familia florideña, según don Héctor, la que trajo esta variedad proveniente de Hawái y la sembró en el pueblo. Rápidamente, la semilla se propagó en grandes proporciones.

“Se conocía como piña hawaiana. Entonces, los agrónomos del área empezaron a investigar y encontraron que el nombre no era hawaiana, sino cayena lisa. Esa piña se diferencia en que es un poquito más susceptible que las demás y de cualquier azotito sale llorando, es más jugosa”, expuso.

Sin embargo, el producto comenzó a escasear debido a que “el terreno también va perdiendo utilidad. Donde siembras piñas no puedes sembrar ni plátano, ni guineo, ni yautía, ni ñame, por el concepto del herbicida. Hay que usar otros elementos, como abono granular”.

En ese ínterin, los piñicultores accedieron a comprar un banco de semillas de la variedad MD2, proveniente de Costa Rica, que aún se mantiene en producción.

De acuerdo con Rosario Camacho, “al traer la MD2, exterminaron la cayena lisa. Eso era lo que distinguía a Florida. Nunca Florida ha dejado de tener piña, desde que empezaron a traer la piña, porque la cayena lisa vino de Hawái”.

Florida es conocido como el “Pueblo de la piña cayena lisa”. (Isabel Ferre Sadurni Photography)

“La piña producía y produce más que una ganadería, si la sabes trabajar. Una cuerda de piña te puede producir unos $17,000 cada dos años. Es una bendición, tiene que gustarte la agricultura para que estés bajo el candente sol. Yo no brego más de cinco horas y empiezo a las 6:00 de la mañana”, relató.

PUBLICIDAD

“Esto nos ayuda a mantenernos porque tengo muchachos que le tengo que suplir piña, entonces, venden la famosa piña colada. Con esta gracia, me he mantenido hasta ahora, hace 40 años. He dejado la juventud aquí, pero me gusta”, esbozó el también padre de cuatro retoños.

De un total de seis cuerdas, don Héctor cuenta con siembras en “cuatro y media”. Las trabaja solo, pues no encuentra mano de obra que le ayude en esta labor.

“Nosotros le damos mucho más cariño a la mata, la mata es un ser que siente y padece. Si está bonita, le digo: ‘Qué linda amaneciste hoy. Gracias, Señor, porque está preciosa’. Esa mata se siente como uno cuando le echan piropos. Esto es una vida, tiene vida y, como tiene vida, me da vida y yo doy vida”, resaltó.

Entretanto, calificó su producto como “exquisito”.

En Florida, existen unos 25 agricultores y, actualmente, solo tres se dedican en el cultivo de piña. (Isabel Ferre Sadurni Photography)

“Hay una diferencia grande entre la piña de Lajas, que le llaman ‘la cabezona’. Se diferencia en todo, en lo jugosa, en lo dulce y en lo fácil de mercadear, que es la base principal. Si pruebas una piña muy jugosa y dulce, es de Florida”, afirmó.

De hecho, todavía cuenta con la variedad cayena lisa, pero en menor escala “por entretenimiento”. No obstante, su intención es probar si puede crear un banco de semillas para cultivarlas en un futuro y que el fruto no desaparezca.

Sobre la variedad MD2

Por su parte, el agrónomo Jomar Vélez, del Servicio de Extensión Agrícola (SEA) de la Universidad de Puerto Rico Recinto Universitario de Mayagüez, explicó que “la MD2 es una variedad de cultivo, es un híbrido de la misma (piña) cayena lisa, y emula las características de la cayena lisa, pero sin sus deficiencias”.

PUBLICIDAD

“(Esta variedad) es más resistente a enfermedades, más consistente en cuanto al tamaño de la fruta y el dulce es superior en cuestión de las otras variedades. Por eso, esta variedad ha desplazado a las variedades naturales, como la cayena lisa y la cabezona, por atributos dentro de las fincas comerciales”, expuso.

Mientras, la profesora Lilliana Cruz Miranda, educadora en Ciencias de la Familia y del Consumidor del SEA, detalló que, en Florida, existen unos 25 agricultores y, actualmente, solo tres se dedican en el cultivo de piña.

“En 1988, había estaba la fábrica Lotus y alrededor de esta nacen los piñicultores, y había mucha producción y que la empresa comprara el producto. Los 38 agricultores complementaron lo que fue la Asociación de Piñicultores de la Montaña, Inc., en 1988. Ya en 1989, nace el Festival de la Piña incorporado por ellos mismos”, relató.