El secretario designado del Departamento de Salud (DS), Carlos Mellado, instó esta tarde a la ciudadanía continuar practicando las medidas de prevención contra el COVID-19 en todo momento, aún cuando se trate de una persona vacunada contra el coronavirus, al tiempo que mostró reservas respecto a las nuevas guías publicadas hoy por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), con flexibilizaciones para los inoculados.

“Mi preocupación viene a que esto puede confundir. Yo no tengo un tatuaje que diga que estoy vacunado”, afirmó Mellado, añadiendo que lo que recomiendan ahora los CDC “pudiera generar una falsa seguridad en la ciudadanía, cuando se le ha dicho a todo el mundo que a pesar de que esté vacunado utilice la mascarilla”.

Las nuevas guías sostienen que los ciudadanos completamente vacunados pueden reunirse con otras personas vacunadas en el interior sin usar una mascarilla ni distanciarse socialmente. Las recomendaciones también dicen que las personas vacunadas pueden reunirse de la misma manera con las personas consideradas de bajo riesgo de enfermedad grave, como en el caso de los abuelos vacunados que visitan a niños y nietos sanos.

PUBLICIDAD

“Yo no me la quitaría, para no generar esa preocupación”, subrayó Mellado en referencia al uso de la mascarilla entre las personas vacunadas. El funcionario validó que el uso de la mascarilla y la práctica de otras medidas como el distanciamiento físico debe continuar en efecto al menos hasta que se alcance lo que se conoce como inmunidad de rebaño entre la población, algo que en la isla se proyecta podría ocurrir a finales de verano.

“Aunque estemos vacunados, tenemos que seguir utilizando la mascarilla para proteger a los que no están vacunados”, sostuvo, al reiterar que todavía existe la posibilidad de que una persona vacunada se convierta en vector del SARS-CoV-2 y contagie a otra persona no vacunada. “Desde ese punto de vista, sí me genera preocupación”, manifestó.

Sin embargo, Mellado no fue claro al precisar si las nuevas recomendaciones de los CDC serían adoptadas como política pública en Puerto Rico o si no habría cambios en las guías locales. “Esto es una guía, uno puede establecerlo como política publica o no”, dijo, “Desde mi punto de vista esto puede confundir. No obstante, vams oa analizarlo”.

El secretario designado señaló que, aún cuando se adoptaran las medidas como política pública, dejó en manos de la ciudadanía la responsabilidad sobre las prácticas preventivas. “Es una cuestión de conciencia”, apuntó.