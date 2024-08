“Mi preocupación es que me lleve la casita”: vecinos de Guaynabo llegan hasta un refugio en espera de la tormenta tropical Ernesto

“Cerca de mi casa, corren dos manantiales que no sabemos dónde están ubicados y, cuando llueve demasiado, provocan muchos derrumbes, y yo dije: ‘no me voy a quedar ahí'”, contó María Victoria Cruz , vecina del sector Piedras Blancas, en Guaynabo.

“Quiero estra tranquila, quiero estar en paz. Esta vez, dije: ‘no voy a esperar, me voy’. Corre mucha agua por allí, y tengo árboles cerca” , añadió la mujer en entrevista con El Nuevo Día .

Compartió que conoció de la llegada del fenómeno atmosférico a través de un vecino. “Preparé un bulto con tres mudas de ropas, y me fui, porque qué iba a hacer”, señaló.

Esta no es la primera vez que se refugian. Para el huracán María, en 2017, también lo perdieron todo. “Cuando pasan sucesos así, se llena el callejón y, como la casa es bajita, el agua se mete” , mencionó, por su parte, Rivera. Llegaron cerca de las 2:30 p.m. “En María, perdimos el zinc ” , agregó.

Fuera del salón, en el área del pasillo, permanecía sentado Felipe Rodríguez. “La casa mía está medio podrida, y decidí venirme para acá, y aquello se inunda también. La otra vez, yo perdí todo, en (el huracán) María, y a mí FEMA (la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) no me ayudó. Solamente, me mandó un cheque de 700 y pico de pesos para que alquilara una casa... y perdí todo”, expuso.