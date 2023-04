Una semana después del operativo en que autoridades estadounidenses y francesas tomaron posesión de decenas de obras de arte que estaban en su poder, la coleccionista y especialista en arte Michele Vasarely aseguró que es víctima de una trama incoada por el hijo de su esposo, en colaboración con figuras políticas y judiciales de su natal Francia, para despojarla de la propiedad que le fue legada por su difunto suegro, Victor Vasarely, y su esposo Jean Pierre Vasarely.

Desde una de las salas de estar de su residencia, en las antiguas instalaciones del Colegio de Párvulos en el Viejo San Juan, Vasarely se defendió, en entrevista con El Nuevo Día, de los señalamientos en su contra, al insistir que no se ha apoderado de nada que no le corresponde.

“Lo siento por ese escándalo. Primero, fue una distracción para el área, pero yo no hice nada. Yo no hice nada, me cayeron encima. Yo estaba durmiendo y no era necesario. Yo creo que fue hecho para humillarme”, manifestó.

“Los franceses pidieron este ‘movie’ (película) para bajarme, (es) la técnica francesa para humillarme. Pero no me humilló, eso primero ya lo comprendí y, segundo, me siento muy bien en mis zapatos”, agregó.

Michele Vasarely ha estado, por las últimas tres décadas, involucrada en una lucha legal con su hijastro, Pierre Vasarely, por las obras del artista húngaro pero nacionalizado francés Víctor Vasarely, abuelo de Pierre y padre de Jean Pierre, un prolífico artista conocido como uno de los padres del arte óptico. Michele apuntó a esa larga pugna familiar por una herencia privada como la génesis del allanamiento que la semana pasada capturó la atención del país.

Antes que Victor falleciera, en 1997, surgió una polémica en Francia por el futuro de las obras, relató Michele Vasarely, pues a principio de la década de 1990 se descubrió la desaparición de unas 1,300 obras que debían estar en poder de la Fundación Vasarely, ubicada en la localidad sureña de Aix in Provence. En 1995, un tribunal francés resolvió en arbitraje una disputa entre los herederos del artista -sus hijos Jean Pierre y André- y la Fundación Vasarely, en ese entonces presidida por Michele. El tribunal le otorga a los herederos cientos de obras que le pertenecían a la entidad artística. Michele estimó que fueron unas 400 obras que correspondían a la herencia dejada por su suegra, Claire, quien murió en 1990.

Las 1,300 obras aún no se han recuperado, señaló Michele Vasarely.

Tras la muerte de Victor, su nieto e hijastro de Michele inició un reclamo en torno a su herencia, amparado por un testamento que indica que él heredaría una parte de su patrimonio. Sin embargo, según Michele, ese patrimonio “no existe” pues todo lo que dejó apenas dio para cubrir lo que les tocaba a Jean Pierre y su hermano, André. Jean Pierre Vasarely falleció en 2002, pero antes enmendó su testamento para reducir lo que dejaría a Pierre, relató Michele, quien aseguró que también cambió el suyo para no dejar nada a su hijastro.

“Un detalle importante, que es importante para mí, es que mi suegro murió en mis brazos y me dijo ‘protege mi obra’. Mi esposo también murió en mis brazos y esa fue la promesa que yo hice, protejo su obra, yo protejo su obra”, expresó.

Michele se mudó a Estados Unidos en 2004. Relató que se llevó consigo las obras que heredó de su esposo, así como obras que, a lo largo de sus años de servicio a los artistas, tanto Victor como Jean Pierre, y hasta su cuñado André, le regalaron. Las sacó del país de forma legal, insistió, pues en ese entonces su valor era menor y no requerían un trámite especial para ser transportadas.

“La oficina de aduana era debajo de donde yo vivía y fui a preguntar. En Francia, si las obras están por debajo de cierto valor, son como un mueble, no necesitan una licencia especial, que era lo que yo creía”, señaló, a la vez que indicó que también se orientó con el Ministerio de Cultura. Las leyes en Francia establecen procedimientos estrictos para transportar bienes culturales fuera del país, que conllevan la obtención de licencias o pasaportes. A grandes rasgos, se consideran bienes culturales obras de arte que exceden de cierto valor y tienen, al menos, 50 años, según la categoría a la que corresponda, según datos del Ministerio de Cultura.

En 2008, Michele fue arrestada en la ciudad de Chicago por irrumpir en un almacén de un galerista estadounidense. Relató que el hombre le había subarrendado el almacén para sus obras, pero luego cambió el candado y ella optó por recuperarlas. No enfrentó cargos criminales, pero sí disputó una demanda –que ganó- contra el galerista por el control de 200 obras.

Ese inventario de obras ha estado al centro varios pleitos incoados por su hijastro posteriormente. Relató que Pierre radicó una demanda en su contra, en 2008, en Estados Unidos, que se decidió a favor de ella. Pero en Francia, la historia ha sido otra.

En 2012, un tribunal parisino le otorgó a Pierre el derecho moral sobre las obras de su abuelo, lo que significa que tiene la potestad de determinar el uso que se le dará a las creaciones del artista y velará por su integridad. En 2013, el Tribunal de París ordenó que todas las obras fueran devueltas a Francia para iniciar el proceso de repartición entre los herederos. Esas órdenes, argumentó Michele, surgieron de manos de jueces con conexiones políticas.

A la vez, aseguró que ha presentado evidencia de malos manejos de parte de Pierre, de maltrato a su abuelo y de su presunto arreglo con el galerista de Chicago para apoderarse de los cuadros. Pero no ha pasado nada.

“Claro que la justicia lo tiene todo, todo”, indicó. “Pero es un caso francés... La excusa para recuperar las obras en Francia es que los franceses no aguantan que yo vivo aquí, que yo voy a dejar una fundación aquí que después de mí va a ser un museo para el público, porque brego con los americanos, porque brego con todo el sistema americano, porque voy a dejar mis archivos, todo se va a quedar en los Estados Unidos y eso no lo aguantan”, agregó.

Michele relató que ella y su esposo tenían una buena relación con Pierre, hasta la muerte de Victor. Sin embargo, también dijo que cuando asumió la presidencia de la Fundación Vasarely, en 1995, lo despidió de la organización.

“Él y yo sabemos la razón”, se limitó a decir.

“Él tiene que responder lo que él hizo en el pasado porque él manejó la fundación antes. Él quiere la obra mía, él quiere ser alguien, quiere que hablen de él los periódicos (…) Él juega con el nombre y con la sangre. Yo no tengo la sangre. Pero tú puedes tener la sangre y ser un estafador y tú puedes no tener la sangre y estar bien”, agregó.

Cooperaba con las autoridades

El allanamiento del 11 de abril se dio como parte de una pesquisa a cargo de las Oficinas del Juez de Instrucción del Tribunal del Distrito de París, supo este diario. Michele indicó que no aún no se ha celebrado un juicio ni vistas en torno a esta indagación, pero dijo que presentó una deposición en agosto, desde la isla, ya que comentó que por su edad y su salud no hacer el viaje a Francia.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) informó a Michele de la orden de allanamiento del juez francés entre enero y febrero pasado. Indicó que su abogada estaba negociando con las autoridades como sería la entrega, por lo cual el operativo la tomó por sorpresa.

“No hay una decisión de corte. Este juez dice ‘yo quiero las obras en mi mano por si acaso’ y por eso fue”, manifestó, sin dar más detalles de la pesquisa.

Dejó clara su indignación con la manera cómo fueron transportadas las obras. Una de las pinturas más grandes, de una figura roja en un fondo negro, fue sacada de su vivienda y colocada en la parte de atrás de un camión sin ser cubierta para protegerla del sol o rasguños. Otra, sostuvo, fue sacada por un balcón.

“No fueron profesionales. Eso se empaca con una técnica de embalaje”, manifestó. “Se llevaron obras sin protección, sin respeto a la obra, tumbaron cosas, se lo llevaron en bolsas de patatas”, sostuvo, al destacar que, junto a sus asistentes, se encargó de preparar varias de las obras más pequeñas para su traslado previo al operativo. Imágenes de ese día dan cuenta de que algunos cuadros retirados por las autoridades estaban envueltos en papel, con sus nombres escritos en etiquetas.

Las autoridades no se llevaron todas las obras de Victor Vasarely en posesión de Michele. Un enorme cuadro, titulado “Lava”, cubre casi la totalidad de una de las paredes del salón donde recibió a periodistas. En una sala contigua se pudo observar otro colorido cuadro con figuras geométricas al estilo de otras obras de Vasarely.

Se llevaron las que están incluidas en el inventario de 2008, apuntó.

“Para tener las obras, a la buena, no las voy a dar, si son mías y yo gané el caso. Así que solo les queda la violencia”, expresó.

Al ser cuestionada sobre las sentencias a favor de Pierre en Francia, esta ripostó: “no existe ninguna condenación (sentencia) en mi contra en ningún lado del mundo.

Esta no detalló cuántas tiene ni cuántas se llevaron. Indicó que, debido al estado emocional en que quedó tras el operativo, aún no ha podido revisar completamente la lista de lo incautado y corroborar “que no se llevaron nada más”.

No dio un estimado sobre el valor de las pinturas, pero señaló que las obras que se llevaron las autoridades no valen $40 millones, sino “menos de la mitad de eso”.

Vasarely indicó que, según la información que ha obtenido, los cuadros aún están en Puerto Rico, en espera de movidas adicionales desde Francia.

Tal y como es su práctica, el FBI en Puerto Rico no brindó información sobre la investigación. La portavoz de la agencia federal, Limary Cruz Rubio, ni negó ni confirmó que las obras se encuentran en la isla.

“El caso no es de nosotros y, por deferencia, deben ser las autoridades francesas las cuales brinden información sobre la investigación. Las autoridades francesas nos han pedido la mayor confidencialidad con el proceso”, indicó Cruz Rubio.

Michele precisó que posterior al allanamiento, oficiales regresaron a su casa, pero indicó que no los dejó pasar. Entre ellos había un especialista en arte, que comentó es amigo de Pierre. “Eso no se puede, eso es conflicto de interés”, argumentó.

La semana pasada, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio confirmó que Vasarely es beneficiaria de exención contributiva bajo la antigua Ley 22 de 2012, ahora Ley 60 de 2012, mas no así su fundación. Esta defendió su decreto contributivo e indicó que, tras el allanamiento, no ha recibido comunicación alguna del gobierno central.

“Yo gasto todo mi dinero aquí, yo le doy trabajo a mucha gente. Tú no sabes. Hay empleados directos y hay empleados indirectos, hay mucha gente que hace cosas para mí”, señaló, al precisar que todos sus ingresos provienen de los negocios que hace fuera de la isla, particularmente la venta de obras de arte.

“Yo voy a dejar muchas cosas en Puerto Rico, todo se va a quedar aquí. Creo que es el museo es el más bello de la isla”, expresó sobre sus planes futuros.

