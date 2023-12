La agencia acreditadora Middle States Commission on Higher Education solicitó al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) información detallada sobre su gobernanza y su estructura administrativa, meses después de un cambio de mando en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en la institución.

A la vez, Middle States llamó la atención a la jefatura del recinto por entregar documentación que no había sido traducida al inglés.

La advertencia fue, incluso, contenida en el reporte público que hace la agencia acreditadora en su página web, en la notificación en la cual consigna que recibió un informe de Ciencias Médicas el 17 de noviembre.

“La respuesta de nosotros (la UPR) a Middle States incluía documentos que, por el corto tiempo, no se pudieron traducir, estaban en español, y ellos optaron por ni mirar ninguno de los documentos. Así lo hacen claro en la carta, que no van a mirar ningún documento que no esté traducido al inglés”, señaló la representante claustral ante la Junta de Gobierno de la UPR Eneida Rodríguez Rossy, quien es parte del Comité Especial de Acreditación.

La profesora detalló, en una reunión reciente de la Junta de Gobierno, que Ciencias Médicas recibió la carta el 30 de noviembre. Deberá entregar en o antes del 1 de marzo la información detallada que solicitó la agencia en torno a lo que es el estándar VII, que se relaciona con las estructuras de liderato y el funcionamiento administrativo.

Sería la segunda ocasión, en menos de dos meses, que Middle States solicita información sobre la gobernanza del recinto, pues ya se le remitieron datos el 13 de octubre. En ese momento, la agencia acreditadora requirió una respuesta institucional a cuatro querellas formales relacionadas con nombramientos en las que se alegaba incumplimiento con algunos criterios y estándares de acreditación. Aunque no se detallaban nombres, coincidió con el breve período en que estuvo al mando la exrectora Ilka Ríos Reyes, destituida ante el rechazo estudiantil.

“Hay que contestar (cómo se cumple con) el estándar VII en su totalidad, y tenemos que darle énfasis a evidencia de que ha sido claramente articulado y transparente la estructura de la gobernanza, los roles, las responsabilidades y que estamos haciendo ‘accountability’ (rendición de cuentas) sobre ella”, indicó Rodríguez Rossy. Ese estándar, además, establece que no debe haber interferencia de entes externos a la institución académica, por ejemplo, de entidades políticas.

Los documentos en español eran anejos que fueron incluidos junto a un informe que se le entregó a Middle States, el cual sí estaba en inglés, explicó el representante estudiantil graduado ante la Junta de Gobierno, Channiel Peñaloza, quien indicó que previamente se le habían hecho llegar documentos no traducidos a la agencia acreditadora.

“Los informes, como tal, siempre son en inglés”, indicó.

El presidente de la UPR, Luis A. Ferrao Delgado, sostuvo que la instrucción de Middle States ha cobrado más fuerza en tiempos recientes.

“Desde el año pasado, cuando fuimos a la convención de Middle States del año pasado, que siempre es en Filadelfia, traje ante la Junta y se les dijo a los rectores que la política clara de Middle States es que toda documentación tiene que ser en inglés”, expresó el presidente universitario.

Ferrao Delgado sostuvo que se deberá discutir la posibilidad de traducir todos los documentos, como certificaciones, en todos los recintos para estar listos en caso de tener que remitir información a agencias acreditadoras.

“Parece que sí les molestó que se envíen documentos que no estén en el idioma inglés”, indicó.