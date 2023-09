La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) avaló este martes la destitución de Ilka Ríos Reyes como rectora del Recinto de Ciencias Médicas, mediante un referéndum electrónico que se circuló entre sus miembros, confirmó El Nuevo Día.

Con 10 votos a favor, el organismo universitario decidió que la doctora ya no ocupará el cargo, pero el paro estudiantil en el recinto se mantendrá hasta que baje un nuevo nombramiento.

Al momento de esta publicación, la Junta de Gobierno no había publicado la certificación de destitución.

“Aquí, celebramos el triunfo de la justicia y la integridad en nuestra universidad. Esperamos que, de aquí en adelante, se tome en serio la comunidad universitaria porque aquí hemos demostrado que, cuando nos unimos, podemos con todo”, dijo Julianie de la Cruz Minyety, portavoz del Movimiento Estudiantil del RCM, antes de piquetear en celebración de la destitución de Ríos Reyes.

PUBLICIDAD

Dos fuentes de El Nuevo Día indicaron, por separado, que las acciones del presidente de la UPR, Luis A. Ferrao Delgado, en torno a la situación en Ciencias Médicas ya han provocado conversaciones internas en la Junta de Gobierno sobre su futuro en el cargo.

El referéndum cerró a las 2:00 p.m., confirmó una portavoz de la Junta de Gobierno. Una vez se completó la votación, integrantes del cuerpo rector sostuvieron una reunión para discutir los resultados.

“El que no crea, que haga la prueba, no nos pararan”, coreaban los estudiantes desde una manifestación en el Paseo Barbosa, en Río Piedras.

El presidente de la UPR solicitó el lunes la renuncia de Ríos Reyes como rectora de Ciencias Médicas, tras seis días de paro estudiantil y luego de semanas de manifestaciones en contra de su nombramiento.

Poco antes de que se supiera los resultados de la votación, Ríos Reyes comentó a El Nuevo Día que le sorprendió la petición de renuncia de Ferrao Delgado, y cuestionó su facultad para proceder de esa forma.

“Esta no es la primera llamada que me dan por el mismo presidente. Ya yo entendía que podía haber algo. Me sorprendió porque él estaba bien conmigo y estábamos esbozando estrategias para detener el paro. Pero me llamó, y me dijo que él no soportaba la presión ni su familia. Después de 25 días, decidió pedirme la renuncia”, declaró.

“Yo no intento permanecer por permanecer. Los únicos que pueden determinar si yo permanezco o no es la Junta de Gobierno… ni tan siquiera el presidente tiene la facultad de pedirme una renuncia”, abundó en sus declaraciones antes de cerrarse la votación del ente rector.

PUBLICIDAD

Ríos Reyes también cuestionó que la Junta de Gobierno votara por su salida mediante un referéndum electrónico. El Reglamento Interno del organismo establece que “podrá tomar decisiones mediante referéndum sobre cualquier asunto que esté exceptuado de discutirse en reunión con transmisión simultánea vía internet de conformidad con la Ley 159-2013. Las decisiones podrán tomarse mediante llamadas telefónicas en conferencia, comunicaciones por correo electrónico o regular, fax o cualquier otro medio de comunicación que acuerden los miembros de la Junta”.

En 2021, la Junta de Gobierno votó por la salida del entonces presidente, Jorge Haddock, mediante un referéndum electrónico, el cual se llevó a cabo días después que se le solicitara la renuncia y este no la presentara.

Ríos Reyes fue rectora de Ciencias Médicas entre diciembre de 2021 y agosto de 2022, cuando fue destituida por Ferrao Delgado en medio de señalamientos por intervenir en una evaluación estudiantil.

La catedrática de la Escuela de Medicina Dental, además, dio a conocer que la Oficina del Contralor realiza una investigación de acciones en Ciencias Médicas, ocurridas en 2018, y que entregó información a autoridades federales contra personas –que no identificó- que pudieron violentar leyes federales que protegen la confidencialidad de la información académica de estudiantes.

En días anteriores, a través de medios radiales, Ríos Reyes había criticado que se divulgaran, mediante redes sociales, documentos relacionados con las investigaciones en su contra y con la estudiante al centro de la controversia. Además, indicó que refirió a varios profesores a dos agencias federales.