Tras seis días de paro indefinido y semanas marcadas por peticiones de destitución desde diversos sectores, el presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis Ferrao Delgado, solicitó este lunes la renuncia de la doctora Ilka Ríos como rectora del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), de forma inmediata.

“Tras evaluar sus ejecutorias durante los pasados días, he determinado que, en ánimos de promover un clima institucional saludable, y en el ejercicio de mis funciones como presidente de la UPR tengo la responsabilidad de mantener la estabilidad de la institución, por lo cual solicité la renuncia a la Dra. Ilka C. Ríos Reyes al cargo de rectora del RCM de manera inmediata”, leen las expresiones de Ferrao a través de un comunicado de prensa.

El presidente agregó que “esta determinación responde única y exclusivamente, a su gestión y capacidad para mantener el Recinto operando y con la estabilidad institucional que se requiere”. El cambio de postura de Ferrao -quien en entrevista con El Nuevo Día y en expresiones públicas defendió el nombramiento de Ríos Reyes en medio de múltiples reclamos- ocurre luego de semanas manifestaciones diversas que anteceden el paro indefinido que inició el pasado miércoles.

Ferrao se ha mantenido en la silla como presidente de la UPR, pero su proceder y defensa de Ríos Reyes le costó la confianza de la Junta Universitaria de la UPR, que no solo pidió la destitución de la rectora, sino la renuncia del propio presidente. De forma previa, la Facultad de la Escuela de Medicina había aprobado de manera unánime -con el voto de 243 facultativos- pedirle a Ferrao que destituyera a Ríos Reyes, solicitud que fue ignorada.

A la Facultad de Medicina y al liderato estudiantil se unieron otros grupos de facultativos de las diferentes escuelas y departamentos en el Recinto, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), el liderato estudiantil de los recintos de Río Piedras y Mayagüez, el Senado Académico del Recinto de Mayagüez, más de 15 organizaciones médicas y de profesionales de la salud, entre otros.

Previo a iniciar un paro indefinido el pasado miércoles, la comunidad estudiantil aprobó durante una asamblea extraordinaria otorgar varios días a Ferrao, para que destituyera a la rectora antes de que iniciara dicho paro. Pero el martes pasado a las 6:00 de la tarde, la hora límite establecida en la certificación que fue aprobada, el presidente había hecho caso omiso a la solicitud.

“Este pedido de renuncia es una victoria para todo el pueblo de Puerto Rico. Aquí gana la gente vertical, la gente decente, ganamos todos”, afirmó el líder estudiantil Ángel Ocasio, representante de la Escuela de Medicina ante el Consejo General de Estudiantes (CGE).

“Nos alegramos de que ocurra este cambio y vamos a estar siempre vigilantes de que estos procesos (de nombramientos) sean transparentes y en beneficio del pueblo de Puerto Rico”, reiteró.

La oposición al nombramiento de Ríos Reyes responde a su intervención a favor de una estudiante en la evaluación recibida de parte de la facultad y la ejecución de un acuerdo con la alumna y sus padres, por encima de los procesos y reglas en la Escuela de Medicina. A raíz de esa situación, Ferrao le solicitó su renuncia al cargo de rectora en agosto de 2022 y solicitó una investigación que concluyó que Ríos Reyes violentó normativas universitarias. Pero este verano la recomendó nuevamente al cargo y la Junta de Gobierno de la UPR la nombró.

“Le tomó muchísimo tiempo tomar la decisión, pero al fin tomó la decisión correcta, esto es algo que debió haber pasado hace semanas o incluso ni siquiera haber llegado a este punto, porque no se debió haber nominado en primer lugar”, manifestó, por su parte, el doctor Hilton Franqui, catedrático de la Escuela de Medicina y uno de los facultativos que denunció públicamente la amenaza que representa el nombramiento de Ríos Reyes de cara a la próxima visita de acreditación de dicha Escuela.

Aunque Ferrao solicitó la renuncia inmediata de Ríos Reyes, la Administración Central no había recibido dicha renuncia de forma oficial de parte de la rectora, al momento de esta edición. La doctora, por su parte, no respondió una petición de reacción de este medio. El Nuevo Día también pidió una reacción al presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Ricardo Dalmau, quien tampoco estuvo disponible. La Junta de Gobierno tiene reunión reunión ordinaria el jueves, 28 de septiembre. Una fuente anticipó que, si Ríos Reyes no presenta su renuncia, se espera que la Junta lleve a discusión el asunto.

Mientras eso ocurre, Franqui sostuvo que es indispensable que “en primer lugar, se garantice a los estudiantes que no se van estar tomando represalias en contra de ellos, es bien importante asegurar que los estudiantes no se vean afectados por haber mostrado su oposición a este nombramiento”.

En el sexto día de paro indefinido, la comunidad estudiantil anticipó este lunes más protestas durante esta semana y no descartaron la posibilidad de que las manifestaciones se extiendan al resto de la UPR.

Aunque mantienen la postura que solo se detendrán las actividades académicas y no se afectarán los servicios a los pacientes, el portavoz estudiantil Brian Monge Barrios señaló que incrementarán la intensidad de la oposición a la designación de Ríos.

“Nosotros vamos a estar en escalada de lo que son las manifestaciones y este miércoles tenemos convocado a los 11 recintos de la Universidad para que vengan aquí a unirse a la manifestación”, indicó el portavoz estudiantil Brian Monge Barrios, estudiante de tercer año en la Escuela de Medicina del RCM.

En una certificación aprobada el sábado, además, el CGE del Recinto exigió al gobernador Pedro Pedro Pierluisi expresarse “en contra del nombramiento” de Ríos Reyes como rectora. La semana pasada La Fortaleza había confirmado una reunión con líderes estudiantiles que luego fue cancelada. La Fortaleza confirmó a este medio que no se ha establecido una nueva fecha para la reunión, pero no respondió este lunes varias preguntas planteadas por escrito.

