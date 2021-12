El presidente de la Universidad Politécnica de Puerto Rico (UPPR), el doctor Ernesto Vázquez Barquet, falleció hoy a sus 75 años, informó la institución educativa.

Mediante un comunicado, la universidad destacó que durante 31 años, Vázquez Barquet se mantuvo al mando de la institución fundada por su padre, Don Ernesto Vázquez Torres, logrando ubicar la UPPR entre las principales instituciones académicas del país. “Pepé”, como era conocido entre sus allegados, continuó el legado de su padre de mantener la calidad de enseñanza y prestigio de la Universidad Politécnica.

Vázquez Barquet, quien comenzó estudios en la carrera de Arquitectura, completó su formación académica en Administración de Empresas. Junto a su padre, logró transformar la academia, estableciendo la primera escuela de Agrimensura en Puerto Rico.

Posteriormente integró a la misma otros ofrecimientos en el campo de la ingeniería, que vino finalmente a ser lo que hoy se conoce como la Universidad Politécnica de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Como presidente de la Politécnica logró establecer una de las principales instituciones académicas especializada en las carreras de Ingeniería, Agrimensura y Ciencias Geoespaciales; Arquitectura, Diseño de Interiores y Administración de Empresas, que sirve alrededor de 5,000 estudiantes en su recinto principal de Hato Rey.

Según la institución, trabajó para obtener la licencia de operación otorgada por la Junta de Instituciones Post-secundarias, así como las más altas acreditaciones para la universidad tales como Middle States Commission on Higher Education (MSCHE), y sus programas profesionales de ingeniería y ciencias aplicadas por el Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET), de arquitectura por el National Architectural Accrediting Board (NAAB), entre otros.

Además, estableció dos recintos adicionales en las ciudades de Orlando y Miami y desarrolló espacios de enseñanza innovadores y laboratorios especializados.