Las limitaciones de salud que padece Luz Valentín, de 51 años, no fueron impedimento para que en la mañana de este martes ejerciera su derecho al voto.

Esta electora llegó hasta el coliseo Mario “Quijote” Morales, en Guaynabo, donde le correspondía votar, junto a un familiar que solicitó acomodo especial para evitar que se contagiara con coronavirus. De inmediato, una junta de coordinadores de unidad le concedió a la mujer el beneficio de poder votar desde la comodidad de su auto.

La mujer padece de neuromielitis óptica, una condición en la que le inflama el nervio óptico y la médula espinal. Según explicó esta enfermedad “está activada y el médico me prohibió que yo estuviera al frente de otras personas”.

Alegó que se enteró tarde de que podía solicitar el voto adelantado por correo o domicilio. Aun así, no se quedó sin votar.

“Yo quiero un cambio, un cambio en todo”, precisó contenta, porque ya había marcado sus papeletas.

Valentín dijo que es la primera vez que pide este acomodo especial al momento de votar, por lo que agradeció la ayuda recibida.

“Tengo un poquito de temor de contagiarme, porque soy una paciente que realmente no me puede dar el coronavirus. Tengo una condición bastante fuerte”, señaló.

Sairinelis Almodovar, coordinadora de unidad del Movimiento Victoria Ciudadana, explicó que se concedió el acomodo razonable porque se debe garantizar el derecho al voto sobre todas las cosas.

“Se hizo para que la persona ejerciera su derecho. Hay que buscar la manera de que el elector pueda ejercerlo de alguna manera u otra y poder ser flexible y que pueda ser accesible también”, expuso.

Cabe destacar que la votación en el coliseo Mario “Quijote” Morales comenzó con 15 minutos de retraso, debido a problemas para encontrar el termómetro para tomarle la temperatura a los electores, así como por la tardanza registrada en la firma de cada una de las papeletas por parte de los funcionarios de colegio.

Los maletines de esta unidad electoral llegaron a eso de las 7:24 a.m., luego de que en todo el municipio se registrara una tardanza en el comienzo de la entrega de este material electoral.

Desde las 6:00 a.m. los electores, la mayoría envejencientes, comenzaron a hacer fila. Ya a las 8:30 a.m. sobre 100 electores se habían aglomerado en la fila, que a eso de las 11:00 a.m. todavía estaba extensa.