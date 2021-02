Una ciudadana denunció que el Centro de Control de Animales de Carolina sacrificó a su gato, llamado Pin Pin, menos de 24 horas después de haber sido llevado al lugar mientras era buscado por su familia, tras haberse perdido.

Su dueña asegura que Pin Pin era un gato saludable, vacunado y castrado, razones que no fueron suficientes para que en el lugar “lo pusieran a dormir” y a pesar de que la persona que lo había rescatado tras identificarlo en un flyer llamó al centro para informar que su familia lo estaba buscando.

“Mataron a mi gato en menos de 24 horas de haber llegado al centro. Mi gato estaba castrado, vacunado y en perfecto estado físico. No había ninguna razón para matar a Pin Pin”, subrayó Lao-Thai Moreno Díaz, quien exige a las autoridades que investiguen en trato y manejo que se le da a los animales que llegan al lugar.

Hoy, en el pleno de la Cámara de Representantes, la licenciada Mariana Nogales informó a los miembros del cuerpo sobre el asunto en el mencionado centro.

“Hicimos expresiones para evaluar e investigar lo que está ocurriendo en estos centros de control de animales, que sabemos que hay en distintos municipios, pero con particularidad en el de Carolina”, dijo Nogales a El Nuevo Día.

La representante por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) subrayó que tras sus expresiones, el representante Ángel Matos, portavoz de la mayoría popular, le indicó que se pondría el calendario una visita al centro, “y sin duda lo vamos a hacer”.

“Vamos a hacer esa investigación”, afirmó. “Esto no debe ser así, debe haber unos protocolos para el recibo y la eutanasia de los animales y debería esperarse unos días en lo que aparece un dueño. Sabemos que las mascotas se convierten en parte de nuestra familia y en este ha sido una pérdida bien dolorosa para familia del gato Pin Pin”, expresó Nogales.

Pin Pin se había perdido el lunes. De inmediato, su familia inició una búsqueda, difundieron sus fotos en redes sociales y repartieron flyers en la urbanización en la que residen.

🗣🚨🐈✊🏽 Ayúdame hacer esto VIRAL con tu SHARE. #PINPIN En el Centro de Control de Animales de Carolina ASESINARON A MI... Posted by Lao-Thai Moreno Diaz on Wednesday, February 3, 2021

“A los pocos minutos de finalizar la repartición de flyers, me llama un señor llamado Arnold y me dice lo siguiente: ’Vi el anuncio de tu gato y lo reconocí. Yo capturé al animal con una trampa de gatos del municipio de Carolina. Lo llevé al albergue ayer (lunes) en la mañana. Se lo entregué a un muchacho que se llama Valentin y el número de querella de tu gato es este’“, relató Moreno Díaz.

“Luego me dice ’Déjame llamar a ver si me dan información de tu gatito para que mañana (ayer, miercoles) sea más fácil el proceso de recogerlo’. Me llamó de vuelta y me dice: ’Como ya el animal está en su custodia ellos no me pueden dar información pero ya le dije que mañana irías a buscarlo tan pronto abran. Me alegra mucho que pudiste recuperar a tu mascota’“, continuó la dueña del gato en su relato.

Moreno Díaz cuenta que llegó hasta el lugar ayer a las 7:30 de la mañana, esperanzada en recuperar su gato. Cuando el establecimiento abrió sus puestas, la mujer se acercó a un empleado y le contó que estaba allí para recuperar a Pin Pin. Luego, según relata, conoció a Valentín.

“Obviamente yo estaba desesperada y le pregunto ¿Pero sabes si mi gato esta ahí? ¿Como funciona esto? ¿No los matan o adoptan tan rápido verdad? A lo que Valentín me contesta: ’Ay la verdad es que aquí pasa de todo. A veces los matan el mismo día, aveces los adoptan rápido que llegan, aveces están más tiempo. Aquí pasa de todo’”, aseguró. El empleado del centro le informó entonces que la encargada del caso de su gato la atendería en cuanto llegara al lugar.

“Finalmente llega la persona, tarde, fría y con muy poca sensibilidad. Le enseño la foto del gato y me pregunta un poco nerviosa: ’¿Cuando vino?’ Le contesté: el lunes. Me preguntó si tenía collar, a lo que le contesto que no porque se los quita el mismo. Ella me dijo: ’pues el gato ya no está aquí. No tenía identificación ni chip y no cumplió con los requisitos para tenerlo aquí y se puso a dormir’. En total estado de shock y con el corazón roto le preguntamos cuáles son sus requisitos para matar a un animal en menos de 24 horas. A lo que contestó rápidamente: ’ufff pues muchísimas razones por ejemplo, que no tengamos espacios o que el animal tire y el gato de ustedes era agresivo. No cumplió con los requisitos para tenerlo aquí’“, compartió la dueña del gato.

El Nuevo Día se comunicó con el Centro de Control de Animales de Carolina, pero en la mañana nadie estuvo disponible para entrevista ni se ofreció ninguna expresión al ser cuestionado por el caso de Pin Pin.

“Pin Pin jamas fue un gato agresivo. Tengo evidencia de más. Obviamente, el gato va a estar en un severo estado de stress (algo que cualquier persona con sentido común sabe) en una jaula, rodeado de gente extraña y otros animales, cuando a lo único que estaba acostumbrado era a una casa y una familia que lo amaba inmensamente y en donde era perfectamente feliz”, sostuvo Moreno Díaz.