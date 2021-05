La jueza Glendaliz Morales Correa denegó hoy, martes, la celebración de un nuevo juicio para Eduardo Correa López, quien desde el 2008 cumple una condena de 111 años por el asesinato de Yadira Delgado Candelario, crimen que sostiene no cometió.

De inmediato, el licenciado Julio Fontanet, director fundador de Proyecto Inocencia, organismo que asumió la representación de Correa López, anunció que presentarán un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.

“Este Tribunal entiende que, al evaluar Ia nueva prueba junto a Ia presentada en el juicio original, de Ia forma más favorable al fallo o veredicto de culpabilidad que se impugna, esta no crea duda razonable en nuestro ánimo en cuanto a Ia culpabilidad del peticionario”, determinó la jueza del Tribunal de Arecibo en el escrito de 113 páginas.

Fontanet dijo estar sorprendido y decepcionado con la decisión de la jueza y sostuvo que la determinación de Morales Correa adolece de muchos problemas. “Teníamos una expectativa muy distinta, particularmente porque reiteramos lo que hemos dicho antes: este es el caso de todos los que ha tramitado Proyecto Inocencia donde la inocencia es manifiesta. Es el caso más claro”, subrayó Fontanet.

Proyecto Inocencia presentó la petición de un nuevo juicio a nombre de su cliente en el 2018 luego que un análisis realizado a vellos levantados en la escena, algunos encontrados sobre la víctima, revelara que no coincidían con el material genético del convicto.

Como parte de su determinación la jueza hace referencia a estos resultados científicos y establece que el hecho de que los cabellos ocupados sobre el cuerpo de Yadira, así como otros recuperados en la escena del crimen, excluyen a Correa López de ser la fuente de estos, no es una prueba lo suficientemente sólida como para conceder un nuevo juicio. “Dichos resultados no demuestran que es más probable que Correa López sea inocente que culpable”, subrayó.

De hecho, aseveró que, durante el juicio original, si bien los cabellos ocupados sabre el cuerpo de Yadira fueron evidencia, “nunca” se dijo que alguno de esos vellos les perteneciera a Correa López. “Es más, durante el juicio, ni el Ministerio Público, ni su prueba mencionaron y/o utilizaron en contra de los acusados dichos pelos para incriminarlos o inculparlos... Por lo anterior, Ia nueva prueba no invalida Ia evidencia presentada en el juicio”, aseveró.

Fontanet, sin embargo, puntualizó que, precisamente, ese es uno de los “problemas conceptuales” de la sentencia. “Aquí el proceso es determinar el efecto que hubiera tenido en el jurado de haber conocido que esos pelos no eran de Correa López. Esa prueba por sí sola impugna a la testigo que supuestamente lo vio a él en la escena, pero la pregunta más importante y que la jueza no se la hace es: ¿De quién entonces son esos cabellos? Realmente, no sé qué más pueda esperar una juez para conceder un nuevo juicio”, señaló Fontanet.

La defensa de Correa López tiene 30 días para presentar el certiorari frente al Tribunal de Apelaciones. Fontante explicó que no optarán por una reconsideración porque sería un ejericicio de futilidad y les preocupa que se tome dos años más en resolverse. “Casos como este reflejan la importancia de que el gobernador haga nombramientos de personas excepcionales y competentes para la judicatura”, afirmó.

Correa López fue convicto por un jurado en el 2008 y sentenciado a 111 años de cárcel luego de que la hija de la víctima, entonces de nueve años, lo ubicara en la escena del crimen.

Trascendió que, al momento de ser asesinada su madre, la niña se encontraba en su cuarto, pero supuestamente vio a los agresores, entre los que estaba su padre, por un espacio abierto por encima de la puerta.

La entonces menor de edad no identificó inicialmente a Correa López como parte de la investigación, pero lo señaló meses después al coincidir con él en un restaurante. Correa López y Delgado Nieves eran compañeros de trabajo y lo único que ha reconocido es que le dio transportación a Delgado Nieves a la residencia, pero nunca entró.